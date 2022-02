Đầu tháng 2, 4 cung hoàng đạo nhờ tài khí ngút trời có thu hoạch lớn, tiền bạc rủng rỉnh

Cự Giải (22/6-22/7)



Xem tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán, Cự Giải tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Bạn rất ít thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác.

Cự Giải có chính kiến, quan điểm của riêng mình và không thích bị so sánh với người khác. Bạn có nhiều bạn bè, sống chân thành.

Đầu tháng 2, Cự Giải có sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Cự Giải nếu làm công ăn lương thì nhờ đạt được thành tích tốt sẽ nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng.

Cự Giải làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt nhiều. Trong khi đó, những người từng gặp khó khăn cũng có thể vượt qua trở ngại, tất toán nợ nần. Vận xui qua đi, vận may gõ cửa, Cự Giải được quý nhân phù trợ, cuộc sống lên hương đón Tết no ấm.

Kim Ngưu (21/4-20/5)

Kim Ngưu vốn sắc bén và không dễ bắt nạt. Bạn có ý thức tự giác tương đối cao, không để cho mình trở nên thiếu kiềm chế.

Thời gian qua Kim Ngưu gặp phải không ít khó khăn. Thậm chí có người phải bước lùi trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, điều này không cản bước được Kim Ngưu.

Kim Ngưu dù gặp khó khăn vẫn luôn tiến về phía trước, cố gắng hết sức mình để vượt qua khó khăn và xoay chuyển tình thế.

Bước vào tháng 2 cũng chính là lúc thu nhập của Kim Ngưu tăng tiến. Vì biết chi tiêu nên tiền tiết kiệm của Kim Ngưu cũng tăng lên kha khá. Từ đó, Kim Ngưu cải thiện được chất lượng cuộc sống và được nhiều người ngưỡng mộ.

Bọ Cạp (24/10-22/11)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Bọ Cạp vốn có bản tính hiền lành, lương thiện, đôi khi còn dễ bắt nạt. Vì vậy, Bọ Cạp cần phải cẩn trọng, đề phòng một số kẻ tiểu nhân xung quanh thừa nước đục thả câu, tìm cơ hội quấy phá.

Khi năm Sửu dần qua đi, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, Bọ Cạp có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Bọ Cạp có thể nhận thấy điều đó ngay khi bước sang năm 2022.

Đầu tháng 2, Bọ Cạp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, Bọ Cạp làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ luôn mạnh mẽ, lạc quan và tự tin trong cuộc sống. Trong mọi tình huống, bạn luôn can đảm, bình tĩnh suy nghĩ để đưa ra những quyết định sáng suốt.

Với tính cách của Xử Nữ, kẻ gian khó mà chọc phá được bạn. Nhìn chung, Xử Nữ luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực. Chính bởi vậy mà cuộc đời của bạn gặp nhiều may mắn.

Đầu tháng 2, theo tử vi dự báo thì đây là lúc thu nhập của Xử Nữ tăng lên đáng kể. Vận trình của bản mệnh ngày càng hanh thông.

Nhờ có quý nhân chỉ lối đưa đường nên sự nghiệp của Xử Nữ hanh thông. Cung hoàng đạo này có cơ hội được đề bạt thăng quan tiến chức. Một số Xử Nữ có thể làm ở lĩnh vực mới đầy hứa hẹn.

Bên cạnh đó, số tiền tiết kiệm của Xử Nữ cũng tăng lên chóng mặt. Cùng với đó là tình duyên hạnh phúc nên Xử Nữ có cuộc sống viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, mong cầu độc giả luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

