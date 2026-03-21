Xoay trục phát triển Thủ đô về phía Bắc
Thành phố Hà Nội đang thực hiện bước đi chiến lược khi lấy ý kiến cho đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn lên đến 100 năm. Trong đó, trục cảnh quan phía Bắc (Nhật Tân - Nội Bài) được xác định là biểu tượng mới, đóng vai trò "động lực vàng" trong việc kết nối và nâng tầm không gian đô thị.
Trục Nhật Tân - Nội Bài không chỉ đơn thuần là tuyến đường nối cửa ngõ hàng không quốc tế với nội đô, mà được định vị trở thành một trong những trục phát triển kinh tế - văn hóa quan trọng nhất của Thủ đô. Đây là khu vực được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo phía Bắc sông Hồng, tạo ra một đô thị hiện đại, thông minh và bền vững.
Điểm nhấn xuyên suốt của trục này chính là sự kết hợp hài hòa giữa các công trình kiến trúc biểu tượng, không gian xanh và hạ tầng dịch vụ đẳng cấp quốc tế.
Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong quản trị đô thị, năng lượng sạch và giao thông thông minh, mang lại không gian sống tiêu chuẩn toàn cầu.
Được ví như "Disneyland của Việt Nam", đây sẽ là trung tâm văn hóa, giải trí mang đậm bản sắc truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại.
Nơi tập trung các hoạt nghiên cứu, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển tri thức.
Các trung tâm thương mại dịch vụ sôi động 24/7, phục vụ du khách ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội.
Điểm thu hút sự chú ý lớn nhất ở trục Nhật tân - Nội Bài chính là đề xuất xây dựng Tháp tài chính cao 108 tầng. Khi hoàn thiện, công trình này không chỉ là tòa nhà cao nhất Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực, trở thành trung tâm tài chính, quản trị và giao dịch quốc tế. Tòa tháp được kỳ vọng là "thỏi nam châm" thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các định chế tài chính lớn đặt trụ sở, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế Thủ đô.
Thiết kế được lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, với những đường cong mềm mại, thanh thoát chạy dọc thân tháp.
Hệ sinh thái "Vertical Forest" tích hợp hàng nghìn cây xanh nhiệt đới ngay trên các tầng cao. Tòa nhà được ví như một lá phổi xanh khổng lồ.
Tòa tháp được kiểm soát toàn diện bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng lưới Internet vạn vật (IoT) hiện đại bậc nhất.
Trục Nhật Tân - Nội Bài không chỉ đơn thuần là một trục đô thị phát triển trọng điểm, mà trong tầm nhìn 100 năm, đây được xác định là "Hành lang kinh tế kết nối toàn cầu".
Việc hiện thực hóa các trục cảnh quan quy mô lớn như Nhật Tân - Nội Bài được mong đợi sẽ tạo ra cú hích lịch sử, đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới bằng những biểu tượng của sự sáng tạo, công nghệ và tầm nhìn chiến lược xuyên thế kỷ.