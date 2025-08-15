HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dấu hiệu một loại ung thư có thể ẩn trong giọng nói

Anh Thư |

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển phương pháp mới giúp xác định một loại ung thư vùng đầu - cổ chỉ nhờ giọng nói.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon và Đại học Bang Portland (Mỹ) chỉ ra rằng tổn thương dây thanh do ung thư có thể ảnh hưởng đến giọng nói một người.

Mặc dù không thể phân biệt được bằng tai người, các dấu hiệu này có thể được chỉ ra bởi các thuật toán học máy tiên tiến.

Dấu hiệu một loại ung thư có thể ẩn trong giọng nói - Ảnh 1.

Ung thư thanh quản, bao gồm ung thư dây thanh, là một trong các dạng ung thư đầu và cổ phổ biến - Ảnh đồ họa: TRUNG TÂM UNG THƯ MD ANDERSON

Bằng cách phân tích 12.523 bản ghi âm giọng nói từ 306 người tham gia ở Bắc Mỹ, các nhà nghiên cứu đã xác định được những đặc điểm giọng nói cho thấy tổn thương dây thanh là lành tính hoặc ung thư ở nam giới.

Đặc biệt, mối quan hệ này thể hiện rõ qua mối quan hệ giữa âm sắc và tiếng ồn của giọng nói, cho thấy người đàn ông đó mắc bệnh ung thư, tổn thương dây thanh lành tính hay bị rối loạn giọng nói.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu không tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa trong giọng nói của nữ giới giữa người bị tổn thương dây thanh lành tính và người bị ung thư, theo bài công bố trên tạp chí Frontiers in Digital Health.

Theo các tác giả, phát hiện này mới là tiền đề cho thứ họ muốn hướng đến: Một công cụ AI có thể ứng dụng dễ dàng nhằm sàng lọc ung thư dây thanh một cách nhanh chóng, rộng rãi.

Điều này sẽ đòi hỏi quá trình huấn luyện mô hình AI bằng các bộ dữ liệu giọng nói lớn hơn. Bên cạnh đó, họ cũng có ý định mở rộng nghiên cứu với hy vọng tìm thấy được các dấu hiệu ung thư dây thanh có ý nghĩa chẩn đoán ở nữ giới.

Theo Science Alert, một thống kê toàn cầu năm 2021 cho thấy có tới 1,1 triệu ca ung thư thanh quản được chẩn đoán mới trong năm, cùng 100.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư dây thanh là một trong các dạng ung thư thanh quản.

Phát hiện thói quen "dẫn lối" cho loại ung thư nguy hiểm bậc nhất: Nhiều nam giới đang làm mỗi ngày
