Tuổi Tý

Công việc người tuổi Tý có Tam Hợp cát tinh thúc đẩy nên hoàn thành sớm và đạt hiệu quả tốt. Lại có Thiên Tài soi đường dẫn lối, đường tài lộc của bạn hanh thông, thoáng đạt. Nhìn chung, cả sự nghiệp và tài lộc đều thăng cấp bất ngờ.

Người kinh doanh, buôn bán được dịp “hốt bạc” trong ngày nghỉ này vì nhu cầu dịch vụ tăng cao. Nhưng nhớ, kinh doanh lấy chữ tín làm trọng sẽ không lo đầu ra nguồn hàng sau này.

Quan hệ tam hợp Thân Tý Thìn còn mang tới các mối quan hệ hữu hảo. Bạn bè thân thiết, anh chị em trong nhà hòa thuận, người yêu thấu hiểu. Tâm trạng của bạn phấn chấn hơn hẳn mọi khi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu phải thận trọng trong lời nói, hành vi vì có Thương Quan chủ về thị phi, ảnh hưởng tới công việc của bản mệnh. Nói ít làm nhiều, chỉ nói lời tích cực, không nên công kích người khác, phê bình có trọng tâm và có tích xây dựng chính là điều mà bạn nên hướng tới.

Tài lộc bình thường, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ được đền đáp nhưng có Tiểu Hao nên sẽ mất một chút phí tổn vì người thân. Người ta làm liên lụy tới tuổi Sửu nhưng bạn lại không thể bỏ mặc được, chung quy người thân vẫn là người thân, bỏ tiền túi ra mà giải quyết thôi.

Tử vi con giáp Sửu hôm nay có chút sóng gió về sức khỏe so Sửu Mùi tương xung, thân thể mệt mỏi, dễ bị kiệt sức. Bạn làm việc căng thẳng cộng với sức đề kháng kém nên dễ ốm đau, cần có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và điều chỉnh lại cân bằng, tránh lao lực mà đổ bệnh nặng.

Tuổi Dần

Ngày hôm nay, người tuổi Dần trải qua một ngày không mấy suôn sẻ. Quan hệ tứ hành xung gây phiền toái về mọi phương diện trong cuộc sống. Dù là công việc, tình cảm hay thậm chí cả chuyến du lịch của bạn cũng không như ý muốn.

Tuy nhiên, trên có Trực Tinh quý nhân có sức mạnh lớn, nên mọi chuyện chỉ xảy ra ở một mức độ nhất định, không quá nghiêm trọng, không phải lo lắng thái quá. Người kinh doanh, buôn bán được ngày buôn may bán đắt, nguồn doanh thu vẫn có xu hướng tăng.

Thiên Tài cát tinh thúc đẩy các giao dịch được tiến hành suôn sẻ, giúp tài lộc càng hưng vượng. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng Thụ Tử hung tinh lớn, bạn không nên tiến hành khởi công, động thổ hay tu sửa nhà cửa, tránh tai họa bất ngờ. Ngũ hành tương khắc, công việc bận rộn và áp lực khiến bạn chẳng còn tâm trí nói chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng chí ít đừng nói hay làm gì khiến người thân yêu của mình phải rơi lệ.

Tuổi Mão

Ngày hôm nay, tam hợp vượng duyên giúp con đường tình ái của tuổi Mão được ngọt ngào, lãng mạn hơn bao giờ hết. Người có đôi tay trong tay cùng người thương, càng ngày càng gắn bó và biết sẻ chia với nhau. Người độc thân thì vận đào hoa nở rộ, dẫu có thể chưa phải là ý trung nhân nhưng bạn có những người bạn tâm giao rất tâm đầu hợp ý.

Sự nghiệp tương đối phẳng lặng, bản mệnh làm việc ổn định, tài lộc thu về cũng khá. Nhưng nếu muốn có tiến triển rõ ràng hơn thì tuổi Mão phải có sức bật và chí tiến thủ, hãy dám nhận những nhiệm vụ khó thay vì chỉ quẩn quanh trong vùng an toàn.

Xuất hành không phải là hoạt động tốt đối với bạn, hung tinh Dương Nhận dễ gây tai nạn, va chạm, việc ngoài ý muốn trong quá trình di chuyển nên tốt nhất là hãy tạm hoãn chuyến đi. Nếu buộc phải đi thì người tuổi Mão nên đeo bản mệnh Phật cầu bình an bên người, giảm bớt tai ương.

Tuổi Thìn

Vì Thổ vượng nên tính cách tuổi Thìn can đảm, kiên trì và có tinh thần rất mạnh mẽ. Dù gặp khó khăn trong công việc do có Thương Quan quấy nhiễu nhưng bạn hoàn toàn bình tĩnh, làm việc có nguyên tắc, định hướng rõ ràng nên cũng không hề lúng túng, ngược lại có thể trong họa tìm ra phúc, rộng đường thăng tiến cho chính mình.

Người tuổi Thìn tốt về công việc nên tài lộc cũng khá vượng. Thổ tàng Kim, tuy không có lộc trên trời rơi xuống nhưng nỗ lực công tác, chăm chỉ thu vén thì cũng khá rủng rỉnh, không lo toan thiếu thốn, có dư một khoản để quay vòng vốn, mở rộng quy mô đầu tư nếu muốn.

Do căng mình làm việc mà sức khỏe của người tuổi Thìn sa sút, lại thêm Thổ vượng hại dạ dày, trong cơ thể khô háo nên rất dễ mệt nhọc, kiệt sức. Bạn nên ăn cháo loãng, những món dễ tiêu, tránh dùng chất kích thích và đồ uống có cồn. Đồng thời nên dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn, đừng quá tham công tiếc việc mà tổn hại thân thể.

Tuổi Tỵ

Nhìn chung, ngày hôm nay của người tuổi Tỵ diễn ra khá thuận lợi, chỉ gặp chút trục trặc nhỏ về vấn đề tình cảm. Nhưng nếu cầu Thiên Quý cát tinh trợ giúp, cộng thêm với sự điều chỉnh tâm lý từ phía bạn, mọi rắc rối sẽ được hóa giải.

Kính Tâm hiền hòa nhắc nhở bạn nên quan tâm tới người thân trong gia đình, nhất là bề trên, nhiều hơn nữa. Nếu không sắp xếp về thăm bố mẹ được, bạn có thể gọi điện hỏi thăm, gửi quà… để họ vui lòng.

Tài lộc của bạn ở mức khá, tuy không kiếm được món tiền to nhưng lộc nhỏ thì không thiếu. Bạn vẫn rủng rỉnh trên mọi lộ trình của mình.

Tuổi Ngọ

Tam hội cục giúp đường công việc của người tuổi Ngọ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Nếu đang muốn chuyển việc, tìm việc mới thì đây chính là cơ hội vô cùng tốt, đảm bảo bạn sẽ nhận được những việc khiến bản thân hài lòng, thậm chí vượt ngoài mong đợi.

Người tuổi Ngọ nên hòa nhã, thân thiện, nhẹ nhàng và bao dung hơn để đường xã giao trợ giúp cho mình. Trong ngày Hỏa sinh Thổ vượng tính khí có hơi nóng nảy, cứng nhắc và bảo thủ, nhiều khi cản trở cơ hội tốt.

Nếu biết dung hòa, mềm mại hơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác thì bản thân thoải mái mà lại còn kết được duyên lành. Nam giới tuổi này thường si tình , nhân duyên đảm bảo không hề đơn giản.

Tuổi Mùi

Ngày hôm nay, ngũ hành tương sinh mang tới mối quan hệ xã giao hữu hảo, bạn có thể kết thân với người có địa vị cao quý, sau này sẽ được nhờ vả họ rất nhiều trên con đường công danh, sự nghiệp. Có điều bạn cần chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn.

Sức khỏe tốt thì mọi hành trình dài của bạn mới thực sự trọn vẹn. Trái lại, bạn sẽ phải sớm kết thúc chuyến du lịch trải nghiệm điều thú vị của mình.

Về tài lộc, Thiên Tài mang tin vui về tiền bạc. Đặc biệt, người làm kinh doanh, buôn bán gặp được khách hàng tiềm năng, đối tác tin cậy. Sự nghiệp cứ gọi là như gấm thêm hoa, khởi sắc mạnh mẽ.

Tuổi Thân

Ngũ hành Kim vượng mang tới cho người tuổi Thân sự đảm bảo tài chính, bạn có thể được nhận sự trợ giúp từ người thân, bạn bè thậm chí là người dưng một cách bất ngờ nên không lo thiếu thốn. Vận trình may mắn, những trò mang tính may rủi bạn giành ưu thế lắm đấy.

Chỉ tiếc là Kim vượng cũng kéo theo điềm xấu về sức khỏe, đặc biệt lưu ý bệnh phổi. Thời tiết thay đổi thất thường lại hay có mưa, nếu không may bị nhiễm lạnh sẽ dễ chạy vào phổi, nhẹ thì ho khan, nặng hơn có thể viêm phổi, viêm phế quản, hô hấp khó khăn.

Người tuổi Thân độc thân tốt hơn là đang yêu hay đã kết hôn vì nhân duyên của bạn kém. Ít ra độc thân còn tránh được cãi vã, không yêu thì không thấy phiền, đỡ mệt mỏi nhưng yêu rồi sẽ phải gánh vác những mâu thuẫn, xung đột và thiếu thông cảm từ đối phương. Tình hình diễn biến khá căng thẳng, bản mệnh cần chuẩn bị sẵn tinh thần.

Tuổi Dậu

Trong ngày, người tuổi Dậu đón khá nhiều tin vui về tài lộc. Dù là hộ kinh doanh, buôn bán hay dân văn phòng đang dịp nghỉ ngơi, làm việc gì cũng thuận lợi, tiền bạc tiêu khỏi nghĩ. Nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi lễ chùa, vãn cảnh chùa chiền, làm việc phúc đức, vừa tích phúc cho chính mình lại giúp đầu óc thư thái. Kính Tâm cát tinh rất ủng hộ điều đó.

Xuất hành về hướng Đông Nam (hướng Tài thần) trong ngày, bạn có nhiều cơ hội gặt hái được tài lộc hơn. Bên cạnh đó, Thiên Tài cát tinh sẽ thúc đẩy các nguồn thu chính và ngoài luồng của bạn thêm dồi dào, bạn có thể yên tâm về tình hình tài chính hiện tại của mình.

Người độc thân đừng quá mải mê với công việc mà quên đi hạnh phúc riêng tư. Hãy sống thật chậm để cảm nhận những điều thú vị trong tình yêu và cuộc sống. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn nên chủ động bày tỏ. Câu trả lời của đối phương sẽ khiến bạn mãn nguyện.

Tuổi Tuất

Thực Thần giúp người tuổi Tuất hóa giải những hiểu lầm không đáng có trong các mối quan hệ xã giao đồng thời kết nối những mối quan hệ mới. Bạn trở nên vui vẻ, phấn chấn, có tinh thần cầu tiến và gây được ấn tượng tốt với những người xung quanh.

Bạn chỉ cần chú tâm làm tốt việc của mình thì đảm bảo sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Đừng lo chuyện bao đồng, Tuất Mùi trong mối quan hệ tứ hành xung sẽ bất ngờ gây cho bản mệnh những rắc rối, liên lụy không đáng có đấy nên tránh càng xa càng tốt nhé.

Tuổi Tuất sức khỏe ổn định nhưng hơi thiếu thể lực, cần tăng cường rèn luyện, vận động. Hãy tham gia một bộ môn thể thao ngoài trời để thay đổi bản thân, vừa có lợi cho thân thể lại tốt về tinh thần, giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.

Tuổi Hợi

Nhờ có cát tinh Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc của người tuổi Hợi khá hanh thông, nhất là người kinh doanh, buôn bán. Cơ hội để bạn “hốt bạc” của thiên hạ đã tới, hãy tập trung tinh thần cao độ để không phạm phải bất cứ sai lầm không đáng có nào, tiền bạc sẽ tăng đột biến.

Ngũ hành Thổ Kim tương sinh, không chỉ sinh ra tài lộc, mà chuyện tình cảm cũng như ý. Nhìn chung, đây là một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của người tuổi Hợi. Tam Hợp cát tinh sẽ phù trợ cho những ai muốn tạo ra mối quan hệ hữu hảo, tự tạo cơ hội tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho mình. Bạn có thể đi về hướng Đông Nam, hướng Tài thần trong ngày để cầu tài rước lộc.

