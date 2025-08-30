Đầu bếp khách sạn 5 sao bật mí 5 mẹo giúp ức gà mềm ngon, không bị khô bã, giàu dinh dưỡng

Ức gà từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong thực đơn giảm cân, tăng cơ bởi ưu điểm ít calo, ít chất béo nhưng lại giàu đạm. So với đùi gà, ức gà chứa một nửa lượng chất béo nhưng hàm lượng protein lại cao hơn tới 1,3 lần. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g ức gà có khoảng 164 calo, 31g đạm và chỉ 3,6g chất béo, rõ ràng là “món vàng” cho dân tập gym và người ăn kiêng.

Tuy nhiên, cũng chính vì ít mỡ mà ức gà thường bị chê là khô, bã, ăn kém ngon. Vậy làm sao để món ăn này vừa giữ trọn dưỡng chất vừa mềm mọng, hấp dẫn? Bếp phó điều hành khách sạn Cordis Hong Kong, đầu bếp Trần Chí Khang (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ 5 bí quyết chế biến chuẩn đầu bếp, ai làm cũng thành công.

1. “Cho uống nước” trước khi nấu

Ngâm ức gà trong nước khoảng 30 phút, có thể thêm trái cây như đu đủ, dứa hay táo để nhờ enzyme tự nhiên giúp thịt mềm hơn.

2. Ướp bằng bột bắp hoặc lòng trắng trứng

Lăn thịt qua bột bắp hoặc lòng trắng trứng sẽ giúp giữ nước bên trong, nhờ đó khi nấu xong miếng gà vẫn mọng và mềm.

3. Luộc kiểu tắt bếp

Chỉ cần cho gà vào nước sôi, sau đó tắt bếp, để nhiệt độ còn lại làm thịt chín dần. Đây chính là bí quyết làm ức gà “mềm như gà Hải Nam”, sau đó thả nhanh qua nước đá để giữ độ săn chắc.

4. Chiên áp chảo rồi đậy nắp

Tẩm gia vị, chiên một mặt cho thơm rồi lật, giảm lửa và đậy nắp khoảng 10 phút. Cách này cho lớp ngoài vàng giòn nhưng bên trong vẫn mềm ngọt.

5. Cắt thịt đúng cách

Không cần ép dẹp miếng gà, điều quan trọng là cắt theo từng món. Làm salad thì nên thái lát hoặc xé sợi, còn với món xào thì cắt lát hay miếng nhỏ sẽ ngon hơn.

Đầu bếp Trần Chí Khang còn gợi ý món salad ức gà nướng cùng quinoa, vừa đẹp mắt, vừa đủ dinh dưỡng cho người ăn kiêng lẫn người muốn giữ dáng.

Nguyên liệu gồm 150g ức gà, nửa quả bơ, 6 quả cà chua bi, 50g quinoa, rau xà lách, rau chân vịt non, hạt mắc ca, chanh, dầu ô liu và chút gia vị cơ bản. Gà sau khi ướp với muối, tiêu, dầu ô liu và thyme, đem nấu chín bằng cách ngâm trong nước nóng, sau đó chiên sơ cho thơm rồi thái lát đặt lên salad. Rau củ và quinoa trộn cùng nước sốt chanh, dầu ô liu, thêm bơ và hạt mắc ca là hoàn thiện.

Ức gà không khô khan như nhiều người nghĩ, chỉ cần biết cách chế biến, bạn hoàn toàn có thể biến món ăn “giảm cân nhàm chán” thành bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và chẳng khác gì món trong nhà hàng cao cấp.

Nguồn và ảnh: HK01