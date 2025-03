Đất và trầm tích lưu trữ nhiều CO2 hơn dự đoán

Theo nghiên cứu này, đất, trầm tích sông và thực vật chết lưu trữ nhiều CO2 làm nóng hành tinh hơn so với cây cối. Điều này thách thức những giả định lâu nay về cách thức Trái đất lưu trữ carbon.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết phát hiện này rất quan trọng trong việc hình thành các chính sách khí hậu trong tương lai nhằm giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện việc thu giữ, lưu trữ carbon dioxide trong khí quyển.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy lượng carbon trên Trái Đất đang gia tăng nhưng cách thức phân bổ giữa các hệ sinh thái đất liền vẫn chưa rõ ràng. Các tác giả cho biết việc hiểu rõ điều này là rất quan trọng vì các hệ sinh thái đang đối mặt với các mối đe dọa môi trường khác nhau và có khả năng lưu trữ carbon khác nhau.

Để giải quyết vấn đề này, một nhóm nhà khoa học quốc tế đã tiến hành đánh giá toàn diện về những thay đổi toàn cầu trong carbon được lưu trữ trong gỗ từ năm 1992 - 2019.

Nghiên cứu cho thấy phần lớn CO2 tích tụ trong khoảng thời gian này đã được lưu trữ dưới dạng vật chất hữu cơ không sống trong đất, gỗ chết và các bể chứa như đập và bãi rác. Do đó, những kho carbon này tồn tại lâu hơn nhiều so với sinh khối sống, cho thấy lưu trữ carbon trên đất liền có thể ổn định hơn theo thời gian so với những gì chúng ta từng giả định.

Những phát hiện mới này mâu thuẫn khá nhiều so với các nghiên cứu trước đây, với ước tính vật chất sống thường chiếm khoảng 70% lượng carbon lưu trữ trên mặt đất. Theo quan điểm này, một số khu vực của Amazon, do biến đổi khí hậu và nạn phá rừng, đã chuyển từ vai trò bể chứa thành nguồn phát thải CO2. Ngoài ra, lãnh nguyên Bắc Cực, sau khi lưu trữ CO2 hàng nghìn năm trong băng, đã chuyển thành một nguồn phát thải khổng lồ khi khu vực này trở nên ấm lên.