Đặt hàng trên oneSME.vn nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Theo đó, từ nay đến 31/03/2025, khách hàng đặt mua trực tuyến sản phẩm/dịch vụ số trên website oneSME.vn sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm may mắn sẽ diễn ra vào tháng 4/2025. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 02 giải Nhất, mỗi giải một iPhone 16 Pro 128GB; 03 giải Nhì, mỗi giải một iPad Mini 7 2024 Wifi + Cellular 128GB và 10 giải Ba, mỗi giải một tai nghe Bluetooth JBL Tune 520BT trị giá.

oneSME là nền tảng chuyển đổi số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số toàn trình trên môi trường online: Khách hàng sẽ nhận được ngay tài khoản sử dụng sau khi hoàn tất thanh toán. Tại đây, doanh nghiệp có thể đặt mua trực tuyến các giải pháp số, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu nguồn lực và nâng tầm hiệu quả kinh doanh; đồng thời oneSME cũng là kênh bán hàng trực tuyến kết nối các doanh nghiệp, hộ kinh doanh với khách hàng.

Trong thời gian triển khai chương trình "oneSME -Đăng ký nhanh tay - Vận may sẽ tới", oneSME dành nhiều ưu đãi cho khách hàng như: giảm giá lên tới 50% các sản phẩm cơ bản cho doanh nghiệp như: Chữ ký số (CA), Hóa đơn điện tử (VNPT Invoice), Internet cáp quang, Hợp đồng điện tử (VNPT Econtract), Bảo hiểm xã hội (VNPT BHXH… Một số dịch vụ khác cũng được áp dụng mức giá ưu đãi như: Dùng thử gói cước điểm danh, chấm công VN Face với chỉ 6 nghìn đồng, Combo doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp chỉ với 399 nghìn đồng sẽ nhận hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh, sử dụng miễn phí 500 hóa đơn điện tử VNPT, một năm sử dụng chữ ký số VNPT CA, giúp quản lý tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật một cách dễ dàng. Đặc biệt, khách hàng còn được trải nghiệm không mất phí hàng chục dịch vụ Viễn thông - CNTT khác do VNPT cung cấp như: VPPT location, VNPT anti DDos, VNPT posio, VNPT one trust, …

Với định vị là sàn thương mại điện tử, oneSME.vn đã hợp tác với hơn 20 nhà cung cấp uy tín để cung cấp đến khách hàng nhiều sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp như: dùng thử 7 ngày miễn phí dịch vụ tổng đài Vbot cho mọi khách hàng, sử dụng 3 tháng miễn phí sử dụng Tổng đài ảo đa tính năng Vbot nếu mở tài khoản online của các ngân hàng như TechcomBank, PVcomBank, VPBank…

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, sàn thương mại điện tử oneSME đã có mặt trên cả Apple Store và CH Play. App oneSME sẽ có thêm nhiều tính năng hỗ trợ trải nghiệm của khách hàng mượt mà hơn như hỗ trợ tính năng cá nhân hóa, tự quản lý dịch vụ, nhắc nhở chu kỳ gói cước và gợi ý sản phẩm theo nhu cầu và xu hướng thị trường.

oneSME luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên con đường chuyển đổi số và phát triển bền vững. Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ: hotline 18001260 (miễn phí) hoặc truy cập website: https://onesme.vn.