Đặt bún cá nhưng lại nhận được món đính kèm hãi hùng, khách hàng quyết cạch mặt quán

Người dùng Facebook có tên A.N mới đây chia sẻ một trải nghiệm hãi hùng của bản thân khi đặt đồ ăn qua app thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô nàng cho biết bản thân đã ăn bún cá tại quán nhiều lần và cảm thấy rất hài lòng nên quyết định tiếp tục đặt hàng qua ứng dụng điện thoại. Tuy nhiên lần đặt đồ này, A.N nhận được món quà "khuyến mãi" hãi hùng. Trong túi nilon đựng rau, A.N phát hiện một con rết khá to.

Con rết lẫn trong túi rau khiến khách hàng hốt hoảng

Rất nhanh sau đó, chủ quán bún cá bị "bóc phốt" đã có mặt giải thích, xin lỗi về sơ suất này: "Mình xem và đọc bài viết này của bạn và mình đã gọi điện, gặp bạn ấy. Giữa mình và bạn ấy đã giải quyết xong. Chúng mình đều rất tôn trọng nhau, vui vẻ và bạn ấy đã xoá bài. Sau khi tiếp nhận thông tin từ bài viết, dù chính xác hay không phải thì mình cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn ấy.



Nếu các bạn là người kinh doanh hay có người thân làm kinh doanh các bạn đều hiểu, không bao giờ giờ tránh khỏi sơ xuất, nhưng đây là ngoài ý muốn. Ai ăn quán mình đều thấy trước cửa quán có cây đa rất to, nhiều khi bò vào mà nhân viên không kiểm soát được mới thành ra cơ sự như vậy. Mình khẳng định bằng cái "Tâm" khâu vệ sinh an toàn thực phẩm nhà mình cực kì đảm bảo. Đến chính bản thân mình và gia đình vẫn luôn ăn bình thường.

Mình không muốn 1 con sâu bỏ cả nồi canh, gây dựng sự nghiệp bao nhiêu năm, bao nhiêu khách tin yêu ủng hộ mà để 1 bài viết không có đầu có đuôi chia sẻ từ trang này lên trang khác làm mất lòng tin của khách hàng. Rất mong bạn xoá bài giúp mình để không làm ảnh hưởng đến quán. Mình tin các bạn vẫn sẽ yêu mến và ủng hộ quán mình. Mình xin cảm ơn!"

