Đạp đổ mọi tiên đoán, Trung Quốc bất ngờ bứt phá ngoạn mục: Bước đệm để khởi sắc?

Đây là kết quả của nhu cầu toàn cầu bùng nổ trong mùa lễ hội cùng với việc nới lỏng các biện pháp để giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu đã không đúng như kỳ vọng của các nhà phân tích. Nikkei nhận định, điều này cho thấy sự suy yếu chung của các nhu cầu trong nước.

Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang tại Pinpoint Asset Management cho biết, xuất khẩu mạnh sẽ giúp giảm thiểu tình trạng suy yếu của nền kinh tế nội địa, đồng thời cung cấp cho chính phủ nhiều cơ hội hơn để điều hành chính sách kinh tế. Ông nói: "Chính phủ có thể đợi đến cuối năm để nới lỏng các chính sách tiền tệ và tài khóa, khi xuất khẩu tạo ra bước đệm để xoa dịu sự suy giảm kinh tế."

Dữ liệu thời gian gần đây từ một cuộc khảo sát chính thức chỉ ra sự chậm lại của hoạt động sản xuất. Hoạt động của nhà máy bị thu hẹp trong tháng thứ 2 trong vòng 10 tháng trong khi tăng trưởng sản lượng công nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Tuy nhiên, dưới sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ, một số hạn chế về nguồn cung đã bắt đầu được xoa dịu trong những tuần gần đây. Tình trạng khủng hoảng do thiếu điện than, những tiêu chuẩn khắt khe về khí thải và nhu cầu công nghiệp mạnh - đã bắt đầu giảm bớt.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hồi đầu tuần cho biết, chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp khi nền kinh tế đối mặt với áp lực mới.

Nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 20.6% trong tháng 10 - so với 1 năm trước đó, tăng nhanh từ mức 17.6% trong tháng 9, tuy nhiên con số này không đạt được kì vọng là tăng trưởng 25%.