Danh tướng nhà Thanh gặp đàn kiến vội hạ lệnh toàn quân rút lui: Thoát chết trong gang tấc

Triệu Lương Đống là một danh tướng trong triều đại nhà Thanh và được Khang Hy trọng dụng. Ông được hoàng đế khen ngợi là người có tài năng xuất chúng và kinh nghiệm lão luyện.

Vị tướng họ Triệu được mệnh danh là "bất khả chiến bại" ở bất cứ nơi nào ông đặt chân đến. Ông đã từng chinh phục Vân Nam và Quý Châu, sau đó quét sạch các cuộc nổi dậy gây khó khăn cho nhà Thanh trong một thời gian dài.



Nhờ tài năng, Triệu Lương Đống sớm trở thành thân tín của Khang Hy. Sau khi lập công lớn, ông được thuyên chuyển đến Thiên Tân và phong làm Đại tướng quân, trấn giữ cửa thành cho hoàng đế Khang Hy.

Tuy nhiên, trong một cuộc chinh phạt, Triệu Lương Đống đã nhìn thấy một đàn kiến và vội vã ra lệnh cho quân rút lui. Rốt cuộc đàn kiến này có gì mà khiến vị tướng này dè chừng đến như vậy?



Theo sử sách ghi lại, vào năm Khang Hy thứ 18, Triệu tướng quân dẫn 5.000 binh lính lên đường chinh phạt.

Hình minh họa. Ảnh: Toutiao

Tuy nhiên, khi đoàn quân đến một con đèo thuộc Huy Huyện, Hà Nam (Trung Quốc), mọi người đã kiệt sức nên tướng quân đã ra lệnh cho mọi người xuống ngựa, tìm một nơi ẩn náu gần đó và nghỉ ngơi.



Sau khi hành quân liên tục không ngừng nghỉ, các binh sĩ đã kiệt sức và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại một số người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối.

Triệu tướng quân trong người mệt mỏi. Bên cạnh đó, sau một chặng đường dài ông có việc cần "giải quyết". Không ngờ, trong lúc đi vệ sinh, Triệu Lương Đống lại phát hiện một đàn kiến ​​đang bò lên sườn đồi. Điều kỳ lạ là đàn kiến đông hơn bình thường và di chuyển khá vội vã.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Triệu tướng quân lập tức hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Do bị kiệt sức sau một chặng đường dài, nhiều người chưa kịp định thần đã nghe lệnh rút quân khẩn cấp. Một số người thậm chí còn rụng rời tay chân vì không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lo sợ làm chậm trễ thời gian rút lui, Triệu Lương Đống còn ra lệnh những kẻ nào dám chần chừ đều bị chặt đầu. Vì vậy, tất cả binh lính dù không hiểu vì sao đều vội vã rút lui.

Sau khi đoàn quân leo lên núi, họ nhìn thấy bầu trời đã chuyển âm u và có sấm sét. Ngay sau đó là mưa lớn, toàn bộ chỗ dừng chân vừa rồi đều nhanh chóng bị ngập nước. Những người lính đứng trên núi nhìn xuống lòng thầm cảm kích. May mà họ rút lui, nếu không bị lũ cuốn trôi thì khó sống sót.

Hình minh họa. Ảnh: Toutiao

Đến đây, mọi người đều thán phục khả năng dự liệu của Triệu Lương Đống và tò mò vì sao ông có thể biết trước điều này. Triệu tướng quân nói với các binh sĩ rằng ông nhìn thấy một đàn kiến ​​rời tổ, điều này cho thấy rằng sắp có mưa lớn sẽ làm ngập các ổ kiến.

Do đã chinh chiến và hành quân nhiều năm, Triệu Lương Đống sớm đã nắm rõ những chuyện này. Mọi người đều vỗ tay, cảm tạ ơn cứu mạng của vị tướng quân, đồng thời cảm thán trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.



Có thể thấy, quan niệm kiến rời tổ cảnh báo mưa to đã có từ lâu đời trước đây. Đến nay, các nhà khoa học cho rằng do động vật nhạy cảm với những biến đổi của thiên nhiên. Do đó, chúng có thể biết trước được những thiên tai chuẩn bị ập đến.



Mặc dù người xưa không hiểu nguyên lý của nhiều hiện tượng tự nhiên, nhưng họ vẫn có thể đúc kết được những bài học quý giá.