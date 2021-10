Danh tính "YouTuber giang hồ" tát cháy má người xúc phạm Phi Nhung: Tự nhận là đại sứ "kết nối yêu thương"

YouTuber tự nhận là đại sứ "kết nối yêu thương"

Liên quan đến việc một "YouTuber giang hồ" đã kéo người đến tận nhà tát "cháy má" một người đã xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung, danh tính của YouTuber này nhanh chóng được tìm ra. Theo đó, YouTuber A.S này khá nổi tiếng tại An Giang và các tỉnh miền Tây. Kênh chính của A.S có hơn 29.000 lượt theo dõi.

Video do A.S tự đăng lên kênh 29k lượt theo dõi về việc "xử lý" D.L đã được khóa.

YouTuber này làm rất nhiều video và tự nhận mình là đại sứ "kết nối yêu thương". Trên kênh YouTube của A.S, các nội dung chủ yếu là về cuộc sống thường ngày và chia sẻ câu chuyện về những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

YouTuber này cũng công khai tài khoản ngân hàng để kêu gọi hỗ trợ chung tay cho các hoạt động "giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhằm đem lại mục đích đi kết nối những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và giải cứu yêu thương các loài động vật". A.S làm từ thiện với danh nghĩa cá nhân chứ không thuộc về tổ chức nào.

YouTuber A.S có kêu gọi chung tay làm từ thiện.

YouTuber này chăm chỉ đăng tải các clip về việc đi tặng quà cho những người khó khăn. Thời gian gần đây, một số clip A.S đi tặng quà các trường hợp trong khu phong tỏa hoặc lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cũng được chia sẻ.

Ngoài ra, A.S còn sở hữu hai kênh YouTube khác để review những tin tức mới, nóng được dư luận quan tâm và tình huống hài hước. Hai kênh phụ này cũng có vài chục nghìn lượt đăng ký và hàng trăm nghìn lượt xem cho mỗi video.

Hệ thống kênh YouTuber của A.S khá phong phú.

Đã gặp mặt trực tiếp để xin lỗi thanh niên bị tát "cháy má"

Quay trở lại với việc A.S xông đến tận nhà để hành hung D.L, có những lời xúc phạm danh dự thanh niên này. Trước làn sóng phản đối, phẫn nộ của dân mạng, đặc biệt là khi một vài Facebooker có tiếng, YouTuber A.S đã đối mặt với sự việc.

Cách đây ít phút, A.S đã làm một clip để phân trần về lý do có hành động như thế. Theo A.S, vỉ khó chịu trước những phát ngôn xúc phạm Phi Nhung của D.L, đặc biệt là khi đọc được bình luận D.L thách thức ai muốn nói chuyện thì đến gặp chứ đừng "cào phím", A.S mới đến tìm gặp.

A.S đã quay lại gặp và xin lỗi công khai chuyện tát D.L 2 cái.

A.S thừa nhận, mình đã quá nóng nảy, không tìm hiểu ngọn ngành sự việc mà để cảm xúc dẫn đắt nên đã xảy ra việc hành hung. Nói chuyện trực tiếp với D.L sau vụ ồn ào, A.S phân tích lỗi sai của từng người, và yêu cầu cả hai cùng xin lỗi. A.S cũng nói mình không phải là "giang hồ", mà chỉ là có hành xử không phù hợp.

"Anh xử lý nóng quá, anh sai với em. Anh đứng ra trước mặt bà con cộng đồng xin lỗi em, em bỏ lỗi cho anh. Anh sẽ lấy đây làm mốc để sửa mình tốt hơn" - A.S nói với D.L. D.L sau đó đã chấp nhận lời xin lỗi của A.S, nói "em coi như hành động đó như một người anh dạy dỗ người em".

D.L cũng hứa sẽ chú ý đến lời nói của mình trên mạng xã hội và hy vọng dân mạng sẽ bỏ qua lỗi của cả hai, không bàn tán thêm để trách sự việc bị đẩy đi quá xa.