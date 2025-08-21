Danh tính người nước ngoài đi xe máy ngược chiều, lạng lách trên đường Nha Trang

Clip nam thanh niên quốc tịch Nga lái xe lạng lách ở Nha Trang.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng CSGT tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã xác minh danh tính người đàn ông người nước ngoài phóng xe với tốc độ cao, đi ngược chiều, lạng lách trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh sơ bộ, người này tên Mikhail Sergeevich (30 tuổi, quốc tịch Nga) từng lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Nha Trang. Tuy nhiên hộ chiếu du lịch của Mikhail Sergeevich tại Việt Nam đã hết hạn từ ngày 19/8 và người này cũng không còn lưu trú tại khách sạn kể trên, chưa có thông tin xuất cảnh về nước. Vì vậy lực lượng công an đang phối hợp xác minh, tìm người này để mời lên làm việc.

Tối 20/8, một trang mạng xã hội facebook ở Khánh Hòa với hơn 800.000 người theo dõi đã đăng lại một đoạn clip dài 47 giây ghi lại cảnh một thanh niên người nước ngoài chạy xe tốc độ cao, lạng lách, vượt ẩu, trên tuyến đường Trần Phú khiến nhiều người đi đường khiếp sợ.

Nam thanh niên quốc tịch Nga lái xe lạng lách (ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip đăng tải thu hút hàng trăm người dùng mạng xã hội bày tỏ phẫn nộ và đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã phối hợp với lực lượng Công an xuất nhập cảnh, Công an phường Nha Trang, đồng thời cho trích xuất camera giao thông để xác minh danh tính người đàn ông này.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, người nước ngoài muốn chạy xe máy trên các tuyến đường tại Nha Trang cũng như Việt Nam phải có bằng lái quốc tế, trên bằng lái này sẽ thể hiện người này sẽ được phép điều khiển loại phương tiện nào, cùng một số giấy tờ liên quan.

"Khi người nước ngoài không đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử phạt 3 - 7 triệu đồng", vị này nói.



