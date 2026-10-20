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Danh tính người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô ở TP.HCM

TUỆ LÂM
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Công an TP.HCM đã đưa người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu về trụ sở làm việc sau khi video vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, lực lượng đã xác định được người đàn ông có hành vi dùng gậy gỗ đập phá ô tô trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, gây xôn xao dư luận.

Người này là Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm). Công an đã đưa Lộc về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/10, anh L.T.H. (SN 1992, cư trú tại xã Đông Thạnh) lái ô tô chạy trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một người đàn ông đi xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô rồi để xe ngã xuống đường.

Sau đó, người này tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi bới, dùng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và cửa kính bên trái xe. Sau khi đập phá ô tô, người đàn ông rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Hình ảnh vụ việc được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Huỳnh Lương Lộc chặn đầu, dùng gậy gỗ đập vỡ kính ô tô. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy tìm người thực hiện hành vi. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Lương Lộc là người liên quan vụ việc và đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an đang thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc đập phá tài sản của người khác khi xảy ra mâu thuẫn.

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