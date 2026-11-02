Danh tính 5 thành viên Liên danh làm dự án đô thị gần 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh (Hà Nội) có quy mô sử dụng đất khoảng 465,45ha với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng vừa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng.

Dự án Bắc Thăng Long Urban City do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện gồm: Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty Cổ phần Thái Nam Land và Công ty Cổ phần Bất động sản Potamos.

Theo quyết định, dự án có diện tích khoảng 465,45ha và có quy mô dân số dự kiến khoảng 97.492 người.

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2, trong đó nhà ở xã hội chiếm khoảng 21,83%, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm khoảng 40,17%, nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%.

Dự án dành khoảng 43ha đất để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,06ha đất xây dựng nhà ở xã hội và 4,33ha đất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ.

Dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; hình thành quỹ đất, quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở thương mại cùng các công trình công cộng, dịch vụ, đồng thời tạo lập sinh kế cho người dân ngay trong khu đô thị.

Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu liên danh nhà đầu tư bảo đảm đủ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực tái định cư và hoàn thiện đồng bộ các công trình trường học, chợ, y tế, văn hóa phục vụ người dân; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Dự án được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược tái thiết Thủ đô, gắn với mục tiêu phát triển các không gian văn hóa, kế thừa và bảo lưu những giá trị truyền thống của một đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội.