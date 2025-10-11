Danh sách ô tô bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ theo luật mới

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, trong nửa cuối tháng 9/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đơn vị đã phát hiện và ghi nhận 87 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thống kê, từ ngày 16 đến 30/9/2025, hệ thống camera giám sát đã ghi nhận 60 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 27 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Toàn bộ hình ảnh, dữ liệu vi phạm được camera tự động ghi nhận, trích xuất và lưu trữ để phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Bắc Ninh, danh sách phạt nguội từ 26/9 đến 2/10 cũng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm tương tự. Dưới đây là danh sách chi tiết.

Cơ quan Công an lưu ý, theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng).

Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.

Để tránh bị động, các tài xế nên chủ động kiểm tra thông tin phạt nguội của mình qua các kênh chính thức:

- Truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (www.csgt.vn).

- Kiểm tra trên Cổng thông tin điện tử của Công an các tỉnh, thành phố nơi bạn thường xuyên di chuyển.

- Sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội uy tín.

Cơ quan công an yêu cầu những người có tên trong danh sách vi phạm cần chủ động đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc nơi cư trú để hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định. Đồng thời, Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mình và cho người khác.