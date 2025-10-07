HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Danh sách các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập lụt trong sáng nay

Minh Tuệ/VTC News |

Sau trận mưa lớn kèm sấm sét, nhiều điểm ở nội thành Hà Nội được cảnh báo có nguy cơ ngập úng.

Danh sách các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập lụt trong sáng nay- Ảnh 1.

Vùng mây gây mưa lớn ở Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Từ đêm ngày mùng 6 đến sáng 7/10, Hà Nội có mưa lớn. Dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2 giờ tới. Khu vực nội thành Hà Nội có khả năng cao xuất hiện ngập lụt ở những điểm, đường, tuyến phố trũng thấp. Thời gian ngập có khả năng kéo dài từ 2-3 giờ có nơi ngập lâu hơn.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội:

Danh sách các tuyến đường ở Hà Nội có nguy cơ ngập lụt trong sáng nay- Ảnh 2.

Những điểm có nguy cơ ngập ở Hà Nội.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo ngày 7/10, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc


