Danh hài nổi tiếng miền Tây phải mang 550 cây vàng trả nợ, giờ ra sao sau khi bị xét xử vì cờ bạc?

NS Hồng Tơ từng là cái tên đình đám của sân khấu hài, nổi tiếng mà không khán giả miền Tây nào không nghe đến. Nam nghệ sĩ ghi dấu trong lòng khán giả bởi lối diễn tưng tửng, duyên dáng. Giai đoạn hoàng kim, ông được xem là danh hài có mức cát-xê thuộc hàng "khủng", lịch diễn dày đặc, tài sản tính bằng vàng.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Hồng Tơ mỗi ngày mang về hàng trăm triệu đồng. Khối tài sản của ông nhanh chóng "phình to" với bất động sản trải khắp nhiều khu vực, đến mức giới nghệ sĩ thường truyền tai nhau câu nói: "phường nào cũng có nhà của Hồng Tơ". Bên cạnh đó, nam danh hài còn sở hữu loạt xe sang mà nếu quy đổi theo giá trị hiện nay, con số phải tính bằng tiền tỷ.

NS Hồng Tơ từng là danh hài đắt giá, cát xê thuộc hàng khủng nhất thập niên 90

Nhưng sau ánh hào quang, cuộc đời Hồng Tơ rẽ sang ngã rẽ đầy sóng gió vì đam mê cờ bạc. Hồng Tơ từng thừa nhận từ năm 1994 đã dấn thân vào cá độ, cờ bạc. Có trận thua tới 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng), hay có đêm ông đặt cược 11 trận banh, hầu hết đều thua trắng.

Khi tài sản dần tiêu tán, ông bán nhà gỡ gạc, nhưng càng gỡ càng thua, để rồi ngập trong nợ nần. Cảnh chủ nợ đến tận nhà đòi tiền, giăng mùng nằm chặn cửa, khiến ông phải trốn chui trốn nhủi, thậm chí từng nấp trong tủ giữa trưa nắng… đã trở thành ký ức ám ảnh. Sau nhiều lần tha thứ, vợ cũ của Hồng Tơ cuối cùng cũng quyết định chia tay.

Tiêu tan 550 cây vàng vào canh bạc, Hồng Tơ có giai đoạn phải rời xa ánh đèn sân khấu. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ông vực dậy, chăm chỉ chạy show trở lại và nhanh chóng tạo dựng lại khối tài sản. Tưởng như cuộc sống đã dần ổn định thì đến tháng 5/2019, ông tiếp tục khiến dư luận chấn động khi bị bắt giam vì hành vi đánh bạc.

Theo đó, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Hồng Tơ cùng 4 người khác đang đánh bạc tại quán cà phê của ông. Tang vật bị thu giữ là gần 15 triệu đồng và nhiều vật dụng đánh bạc. Do sòng bạc có liên quan đến người nước ngoài, vụ án được chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Sau gần một tháng bị tạm giam ở Chí Hòa, nghệ sĩ Hồng Tơ được thả ra. Tại phiên xét xử, Hồng Tơ bày tỏ sự hối hận, mong Hội đồng xét xử có hình thức xử phạt nhẹ nhất. Cuối cùng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồng Tơ 50 triệu đồng.

NS Hồng Tơ lãnh mức án phạt 50 triệu đồng vì tội đánh bạc

Sau biến cố ồn ào, Hồng Tơ gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Hiện tại, Hồng Tơ đang có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ kém 23 tuổi và cô con gái nhỏ. Nam nghệ sĩ thừa nhận bà xã chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, luôn ở bên động viên ông sau biến cố. Sau scandal, Hồng Tơ quay trở lại với cuộc sống bình dị, tập trung kinh doanh phòng trà để phục vụ bạn bè, khán giả thân quen, đồng thời vẫn đi diễn tại một số tỉnh thành, dù tần suất ít hơn.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, Hồng Tơ thẳng thắn cho biết sự nghiệp nghệ thuật của ông bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều dự án phim ảnh, chương trình truyền hình e dè khi mời vì scandal đã làm xấu đi hình ảnh. Nam nghệ sĩ thừa nhận sốc khi bao năm gây dựng uy tín, tình cảm trong mắt khán giả lại có thể mất đi chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, ông không phân bua bởi cho rằng càng giải thích sẽ càng gây tranh cãi. Hồng Tơ khẳng định bản thân đã rút ra bài học đắt giá và chắc chắn sẽ không bao giờ để vướng vào sai lầm cũ.

NS Hồng Tơ và bà xã chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống lại từ đầu