Danh hài Nhật Cường: Tôi sụt hẳn 3kg, một ngày ngủ được 2 đến 3 tiếng

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, danh hài Nhật Cường đã livestream chia sẻ tình hình cuộc sống hiện tại của mình tại Mỹ sau khi lo liệu đám tang cho ca sĩ Vân Quang Long. Anh nói:



"Hiện tại, tôi đang phải ở trong phòng, tự cách ly vì đã đi rất nhiều nơi, tiểu bang trên nước Mỹ, từ California tới Houston, San Francisco…

Đa số tôi đi vì công việc, thăm một số anh em, giải quyết giấy tờ, quay tiểu phẩm hài Tết, quảng cáo, đặc biệt là đám tang Vân Quang Long.

Tôi đang 82kg, giờ sụt hẳn 3kg còn có 79kg. Tôi gầy đi vì thiếu ngủ. Nhiều chuyện buồn xảy đến khiến tôi stress. Nếu ngày nào có chuyện gì khiến tôi phải suy nghĩ, đêm đó tôi sẽ mất ngủ.

Trong cả tháng vừa rồi, suốt 20 ngày trời, một ngày tôi chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng. Tôi cũng như khán giả, mất đi quá nhiều người thân như Vân Quang Long, Chí Tài, Lam Phương.

Cuộc đời này thật vô thường, tôi chỉ mong họ ra đi thật bình an và mau chóng siêu thoát. Bây giờ, tôi cũng phải cố gắng tập thể dục, ăn ngủ đầy đủ để lại sức. Qua bên này lạnh nên tôi cũng thích ăn uống, vào bếp nấu nướng".

Tiếp đó, danh hài Nhật Cường cũng bày tỏ quan điểm của mình về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Anh nói:

"Trong năm 2020 vừa qua, tôi thấy có rất nhiều sự kiện căng thẳng, đáng chú ý nhưng có hai sự kiện lớn nhất là dịch bệnh Covid và bầu cử tổng thống Mỹ.

Dịch bệnh này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của mọi người trên toàn thế giới, nghệ sĩ chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Bản thân tôi phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên luôn đeo khẩu trang, ít tiếp xúc, ít đến nơi đông người. Mỗi khi ra khỏi nhà về, tôi phải vất khẩu trang, giặt toàn bộ quần áo và tắm rửa sạch sẽ, uống nước gừng, xông hơi. Tôi phải làm nhiều phương pháp để chống dịch bệnh.

Với những người bị bệnh nền, tốt nhất nên hạn chế ra đường, tránh tiếp xúc với người khác.

Hôm nay là ngày nhậm chức của tổng thống Joe Biden. Về chuyện tổng thống Mỹ, nhiều người cứ hỏi tôi bầu cho ai, nhưng tôi mới được thẻ xanh thôi, chưa có quốc tịch nên chưa được đi bầu.

Theo tôi biết, đa số người gốc Á tại Mỹ đều bầu cử cho ông Trump. Bản thân tôi không chọn ai nhưng cũng từng tham gia một chương trình ca nhạc ủng hộ ông Trump, nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Năm hết Tết đến rồi, tôi chúc mọi người một mùa xuân vui vẻ, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tôi cũng chúc cho người dân miền Trung quê hương tôi hết lũ lụt, buôn may bán đắt, đời sống ấm no".