Đánh bại Huddersfield Town, Man City vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh

Highlight Huddersfield 0-2 Man City

Man City thể hiện sức mạnh vượt trội trước Huddersfield Town dù phải thi đấu trên sân khách ở vòng 3 Carabao Cup ( Cúp Liên đoàn Anh ) sáng nay 25/9. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola không cho đối thủ sút trúng đích lần nào trong cả trận.

Đại diện của giải Ngoại Hạng Anh đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 75%. Man City tung ra 17 cú sút, 7 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Phil Foden và Savinho lần lượt lập công giúp đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Man City giành quyền vào vòng 4 Carabao Cup. Thầy trò huấn luyện viên Guardiola tiếp tục gặp đối thủ hạng dưới - Swansea - trên sân khách.

Kết quả: Huddersfield 0-2 Man City

Ghi bàn

Man City: Foden (18'), Savinho (74')

Đội hình Huddersfield vs Man City

Huddersfield: Nicholls, Sorensen, Feeney, Wallace, Roughan, Vost, Kasumu, Harness, Wiles, Redmond, Charles.

Man City: Trafford, Nunes, Stones, Ake, O'Reilly, Lewis, Bobb, Foden, Gonzalez, Savinho, Mukasa.