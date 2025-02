Đánh bạc trực tuyến: Người chơi chỉ là "con mồi" trong một cái bẫy

Cứ vào dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân, tệ nạn cờ bạc lại bùng phát, tràn lan từ nông thôn đến thành thị, bởi tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng, việc thử vận may đầu năm qua trò đỏ - đen chỉ là một thú vui chơi ngày Tết.

Bên cạnh các hình thức đánh bạc trực tiếp, những năm gần đây, đánh bạc trực tuyến cũng đang nở rộ, với quy mô rộng, thậm chí xuyên quốc gia với số người và số tiền tham gia lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Xảy ra tình trạng này, nhiều chuyên gia tội phạm học cho rằng, rất dễ dàng tìm được những website đánh bạc trực tuyến vì nó được quảng cáo khắp mọi nơi trên nhiều nền tảng. Những trang này được thiết kế bắt mắt, dễ chơi và được quảng cáo là dễ thắng.

Triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngay những ngày đầu năm mới 2025, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã phá hàng loạt các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia ...phần nào cho thấy tính chất, mức độ và quy mô hoạt động của loại tội phạm này.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Trần Trung Hiếu (Ảnh: Bộ Công an).

Gần đây nhất, 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điều hành đường dây này là đối tượng Trần Trung Hiếu, tức Hiếu "Dế", 35 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Cơ quan công an xác định, tài khoản Super Master của Hiếu ghi nhận tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá từ ngày 27/11 đến ngày 31/12/2024 là 106 tỷ đồng. Thống kê từ cuối năm 2023 đến nay, tổng số tiền các đối tượng dùng để cá độ là khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/1, công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, do người nước ngoài điều khiển, giao dịch số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Đối tượng Mã Tư Viễn khai nhận, được trả công 40 triệu đồng/tháng và càng mời được nhiều người chơi có hoa hồng cao.

Qua theo dõi các vụ việc, anh Phạm Tiến Mạnh, Tổng giám đốc & Đồng sáng lập Công ty TNHH Hòa bình Không gian mạng khẳng định, cá cược và đánh bạc online không chỉ là một vấn đề pháp lý mà còn là một rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng trở thành công cụ để các tổ chức đánh bạc trực tuyến hoạt động tinh vi hơn.

Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đánh bạc do Mã Tư Viễn cầm đầu đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phân tích về vấn đề này, anh Mạnh cho rằng, các đối tượng phạm tội tận dụng kẽ hở pháp lý, che giấu danh tính và lợi dụng nền tảng công nghệ để vận hành hệ thống đánh bạc bất hợp pháp. Đáng lo ngại hơn, nhiều trò chơi cá cược trá hình được ngụy trang dưới dạng game giải trí, khiến nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên, tham gia mà không ý thức được rằng mình đang đánh bạc.

“Những trang web này thường sử dụng chiến thuật quảng cáo hấp dẫn, hứa hẹn "chơi là thắng", "không cần vốn vẫn kiếm lời" để dụ dỗ người tham gia. Cụ thể, chúng khai thác tâm lý ham thử vận may, mong muốn kiếm tiền nhanh mà không cần đầu tư nhiều công sức. Bên cạnh đó, các hệ thống này tích hợp tiền điện tử và ví điện tử giúp người chơi dễ dàng nạp tiền chỉ trong vài thao tác. Điều này vừa tạo cảm giác tiện lợi, vừa giúp che giấu dòng tiền, khiến việc kiểm soát và xử lý vi phạm trở nên khó khăn hơn. Một khi đã bước chân vào, người chơi rất dễ rơi vào vòng xoáy của cám dỗ và mất kiểm soát, dẫn đến hậu quả tài chính nghiêm trọng”- anh Phạm Tiến Mạnh phân tích.

Anh Mạnh cũng khẳng định, người đánh bạc online rất ít, thậm chí là không có cơ hội chiến thắng. Bởi, các hệ thống đánh bạc trực tuyến không hoạt động dựa trên sự may rủi thực sự mà được lập trình để đảm bảo nhà cái luôn có lợi. Các thuật toán trong trò chơi được thiết kế để ban đầu tạo cảm giác chiến thắng nhằm kích thích người chơi tiếp tục nạp tiền, nhưng về lâu dài, hệ thống sẽ điều chỉnh để họ thua nhiều hơn thắng. Các đối tượng sử dụng nhiều cách thức can thiệp kỹ thuật để thao túng kết quả thắng thua như:

Sử dụng thuật toán để kiểm soát tỷ lệ thắng thua: Ban đầu, người chơi có thể dễ dàng thắng một số tiền nhỏ để tạo niềm tin, nhưng sau đó, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để người chơi thua liên tiếp. Điều này khiến người chơi càng lún sâu vào vòng xoáy thắng thua.

Hay giả mạo kết quả ngẫu nhiên. Cụ thể, các trò chơi như xóc đĩa, bài lá, hay slot machine thường được quảng cáo là hoạt động dựa trên cơ chế ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thực tế, nhiều app và website có thể can thiệp vào kết quả để đảm bảo rằng người chơi luôn thua về lâu dài. Kết quả "ngẫu nhiên" này thực chất đã được lập trình để có lợi cho nhà cái.

Anh Phạm Tiến Mạnh, Tổng giám đốc & Đồng sáng lập Công ty TNHH Hòa bình Không gian mạng

“Kiểm soát kết quả trong thời gian thực. Một số app cờ bạc trực tuyến có thể giám sát hành vi người dùng và tự động thay đổi kết quả các ván cược để đảm bảo lợi ích cho nhà cái. Cùng với đó là không có cơ chế kiểm soát minh bạch. Bởi, khác với các sòng bạc hợp pháp, có cơ quan giám sát độc lập để đảm bảo tính công bằng, các app và website cờ bạc thường không có cơ chế kiểm soát minh bạch. Điều này tạo điều kiện cho nhà cái thao túng kết quả mà không bị phát hiện” - anh Mạnh phân tích thêm.

Sử dụng chiêu trò để chiếm đoạt tiền của người chơi

Ngoài ra, theo anh Mạnh, một số nền tảng đánh bạc online còn sử dụng chiêu trò "khóa tài khoản", "lỗi hệ thống", hoặc "thay đổi thuật toán" để tước đoạt tiền thắng cược của người chơi. Vì vậy, thực tế người chơi chỉ là "con mồi" trong một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Vì vậy, anh Mạnh khẳng định, đánh bạc online không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là một hình thức lừa đảo có tổ chức, đặc biệt khi.

Các đối tượng này, thường thao túng tâm lý người chơi. Cụ thể, các app cờ bạc thường sử dụng các yếu tố tâm lý như âm thanh, hình ảnh và hiệu ứng để kích thích người chơi tiếp tục đặt cược, ngay cả khi họ đang thua lỗ. Ví dụ, việc hiển thị "gần thắng" (near miss) trong các trò chơi slot machine khiến người chơi có cảm giác họ sắp thắng và tiếp tục chơi.

Khi lượng người chơi đạt đến con số nhất định hoặc khi đã gom đủ tiền, các tổ chức có thể đánh sập hệ thống và biến mất, để lại hàng nghìn nạn nhân. Nhất là, phần lớn các web đánh bạc online có máy chủ đặt tại nước ngoài, gây khó khăn trong việc xử lý pháp lý và truy vết đối tượng đứng sau. Việc này giúp các đối tượng né tránh pháp luật, khiến người chơi không có cách nào khiếu nại hay lấy lại tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác và tránh xa các trang web tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

“Nhiều trang web yêu cầu thông tin cá nhân khi đăng ký, sau đó bán dữ liệu hoặc sử dụng nó để thực hiện các hành vi lừa đảo khác. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động đánh bạc online không chỉ khiến nạn nhân đối mặt với những rủi ro tài chính, mà còn có thể bị lừa đảo, mất thông tin cá nhân, hoặc thậm chí bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp”.

Trước thực trạng này, Tổng giám đốc & Đồng sáng lập Công ty TNHH Hòa bình Không gian mạng khuyên người dân cần tránh xa các app và website cờ bạc trực tuyến.

Bởi, hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, bao gồm đánh bạc trực tuyến đều bị coi là bất hợp pháp tại Việt Nam, ngoại trừ một số hình thức xổ số được kiểm soát và cấp phép bởi Nhà nước.

Theo anh Mạnh, đừng bao giờ tin rằng, có thể thắng lớn từ cờ bạc trực tuyến. Đây là những trò chơi được thiết kế để lấy tiền từ người chơi. Đừng bị đánh lừa bởi "trò chơi miễn phí". Rất nhiều trang web trá hình dưới dạng game đổi thưởng, nhưng thực chất là đánh bạc có điều khiển. Đặc biệt, tuyệt đối không tin vào các chiêu trò "dễ thắng". Bởi, các app cờ bạc thường dụ dỗ người chơi bằng các khuyến mãi hấp dẫn như "nạp tiền lần đầu nhận thưởng lớn" hoặc "tỷ lệ thắng cao".

"Đây chỉ là những chiếc bẫy tâm lý để lôi kéo người chơi vào vòng xoáy cờ bạc. Hãy nhớ rằng, không có cái gì gọi là "dễ thắng" trong cờ bạc. Không chia sẻ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng: Các app cờ bạc có thể yêu cầu người chơi cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí quyền truy cập vào điện thoại. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin, hoặc chiếm đoạt tài sản" - anh Mạnh phân tích.

Cuối cùng, nếu phát hiện mình hoặc người thân bị lừa đảo qua các app cờ bạc trực tuyến, người dân hãy ngay lập tức báo cáo với cơ quan chức năng như Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, hoặc các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ.

Thạc sĩ. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội phân tích:

Đối với hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên, hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về các hành vi/tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ phạm "tội đánh bạc" (Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tội danh này có loại và mức hình phạt là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Trong đó, việc "sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội" là tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt là phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Do đó, người đánh bạc trực tuyến có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 07 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Còn đối với hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên, hoặc tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về các hành vi/tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ phạm "tội tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tội danh này có loại và mức hình phạt là phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 10 năm. Trong đó, việc "sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội" là tình tiết định khung tăng nặng tại điểm c Khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Như vậy, người tổ chức đánh bạc trực tuyến có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù. Bên cạnh đó, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.