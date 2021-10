Đánh bạc thua, gã đàn ông về nhà bắt con 4 tuổi sang Trung Quốc gán nợ

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Chi Lăng đã bắt giữ đối tượng Sần Sành Mình (41 tuổi) bị Công an tỉnh Cao Bằng truy nã về tội danh mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, năm 2017, Sần Sành Mình làm thuê tại Trung Quốc, đánh bạc thua nên phải vay 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) của một người đàn ông địa phương. Anh ta sau đó về nước, sống lang thang và nghiện ma túy nên không thể trả tiền.

Tháng 7/2018, Mình tìm tới nhà vợ cũ, bắt con trai chung của hai người khi đó mới 4 tuổi mang sang Trung Quốc để gán khoản nợ cờ bạc.

Tháng 2/2019, Mình bị phát lệnh truy nã. Gần đây, anh ta về nước, phải cách ly tại huyện Chi Lăng nên bị phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm tung tích cháu bé.