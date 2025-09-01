Đảng viên sinh năm 2004 đưa ông bà từ Thanh Hóa ra Hà Nội dự Lễ Tổng duyệt A80

Đó là điều đầu tiên mà Xuân Thu - Gen Z sinh năm 2004, chia sẻ với chúng tôi khi kể về chuyến đi ý nghĩa nhất 2025: Đưa ông bà từ Thanh Hóa ra Hà Nội dự Lễ Tổng duyệt A80.

Được biết, ông của Xuân Thu là Đại úy - Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lợi (sinh năm 1948), từng tham gia đánh giặc ở nhiều chiến trường trên khắp cả nước. Còn bà của Xuân Thu - Bác Nguyễn Thị Đỗ (sinh năm 1951) dù không trực tiếp tham gia kháng chiến, nhưng cũng trong nhóm hậu phương tiếp tế lương thực vào các chiến tuyến.

Ông bà của Xuân Thu (Ảnh: NVCC)

Ông giữ quân hàm Đại uý, cháu 20 tuổi đã là Đảng viên

Cuối năm 2024, Xuân Thu được kết nạp vào Đảng, chính thức trở thành một Đảng viên ở độ tuổi 20. Gen Z này cho biết những câu chuyện của ông bà về thời kháng chiến, về những gì ông và bà đã trải qua, là động lực để cô cố gắng phấn đấu, tiếp nối truyền thống của gia đình.

Xuân Thu (Ảnh: NVCC)

"Ông mình giữ quân hàm Đại uý, từng tham gia đánh giặc ở nhiều chiến trường trên khắp cả nước nhưng trận chiến ông nhớ nhất là tại chiến trường Khe Sanh năm 1968. Năm đó chiến sự ác liệt, ông là Đại đội trưởng. Đại đội của ông có hơn trăm quân, hy sinh 30 người, bị thương hơn 50 người. Ông cũng bị trọng thương khi một viên đạn xẹt qua má.

Sau đó, ông được chuyển ra ngoài Bắc để luyện quân đưa vào các chiến trường trọng yếu, trong đó có luyện quân cho chiến trường Quảng Trị. Ông kể năm đó, đội quân tham gia kháng chiến toàn là sinh viên trường Ngoại Ngữ và sinh viên khoa Sử" , Xuân Thu kể về ông - Đại úy, Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lợi.

Suốt nhiều năm tham gia chiến tranh, giành lại hòa bình cho đất nước, kỷ niệm - ký ức của Đại úy Nguyễn Xuân Lợi về một thời khói lửa, nhiều không kể hết. Nhưng dấu tích của vết đạn xẹt ngang gò má vẫn là câu chuyện ông nhớ nhất.

"Ông bảo với mình đó vừa là sự may mắn, vừa là động lực để ông tiếp tục chiến đấu vì đất nước, vì đồng đội, vì gia đình" - Xuân Thu kể lại.

Cô còn cho biết thêm sau khi đất nước giành hòa bình, ông trở về từ chiến trường, ông còn có thêm một người em, và gia đình có thêm một người thân - là đồng đội mà ông đã cứu trong một trận địch càn.

"Vào buổi lễ tổng duyệt hôm 30/8 vừa qua, ông bà mình được xếp chỗ ở hàng đầu để xem diễu binh. Khi nhìn ông bà ngồi đó, mình đã khóc vì quá tự hào và biết ơn. Ông bà đều là những người đi ra từ khói lửa đạn bom, từng đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết để dành lấy hoà bình. Giờ kể lại ông mình vẫn nghẹn ngào, vì ông đã mất quá nhiều đồng đội, ông mình còn có em trai ruột là liệt sỹ vẫn nằm lại ở thành cổ Quảng Trị.

Những hy sinh mất mát đó không thể nào đong đếm được, nhưng ông bảo là không chỉ mình ông, mà còn triệu triệu người đã hy sinh, tất cả đều vì độc lập dân tộc, vì nhân dân và vì thế hệ mai sau" - Xuân Thu chia sẻ.

Đưa ông bà cao tuổi đi từ Thanh Hoá ra Hà Nội: 3 điều lưu ý rút ra sau chuyến đi

Ngay từ khi biết tin Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025 và 2/9/1945 - 2/9/2025), được tổ chức tại Hà Nội, Xuân Thu đã lên kế hoạch chuẩn bị để đưa ông bà từ Thanh Hóa ra thủ đô tham gia.

Chuyến đi kéo dài 3 ngày, từ 27/8 - 30/8. Xuân Thu cho biết ngoài ông bà còn có các bác và các anh chị họ của cô.

Gia đình Xuân Thu trong chuyến đi vừa rồi

"Mình mất khoảng 1 tháng để chuẩn bị chi phí đưa ông bà từ quê ra Hà Nội dịp này. Chi phí của ông bà là mình lo. So với chi phí dự kiến ban đầu, thì khoản phát sinh nhiều nhất là tiền đặt xe di chuyển giữa các điểm đến.

Sau lần này, mình rút ra được kha khá kinh nghiệm khi đi chơi dịp lễ.

Đầu tiên, đặt phòng nằm trên tuyến đường tiện di chuyển theo lịch trình đã đặt ra và nên đặt trước ít nhất 3 tuần.

Tiếp theo là khi lên lịch tham quan, nên ưu tiên chọn và sắp xếp các điểm đến gần nhau để có thể đi bộ trong trường hợp không đặt được xe. Thường ngày lễ nên việc chờ xe cũng rất lâu nữa, chưa kể chi phí cũng đắt hơn thường ngày.

Cuối cùng là nên chuẩn bị sẵn tiền mặt. Bản thân mình thì vẫn ưu tiên thanh toán qua thẻ hoặc chuyển khoản, nhưng đôi khi nghẽn mạng, sóng điện thoại yếu, 5G chập chờn nên chuyển khoản khá lâu, không chỉ ảnh hưởng cho việc thanh toán của mình mà còn ảnh hưởng tới cả những người xếp hàng phía sau nữa. Thế nên vẫn cần chuẩn bị tiền mặt để đề phòng cho những trường hợp đó" - Xuân Thu chia sẻ.