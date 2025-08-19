Đăng tải bài viết khen ứng viên "lịch sự", nữ HR bất ngờ bị "ném đá" ngược vì đúng 1 chữ

Thị trường lao động thời gian qua có nhiều biến động, đặc biệt là sự thay đổi về tư duy ứng viên. Không ít bạn trẻ ngày nay không còn xem việc có việc làm là mục tiêu duy nhất, mà quan tâm nhiều hơn đến sự phù hợp, môi trường và cơ hội phát triển. Trong bối cảnh đó, mỗi câu chuyện tuyển dụng dù nhỏ vẫn dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán, nhất là khi liên quan đến cách ứng xử giữa nhà tuyển dụng và ứng viên.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads xuất hiện một bài đăng của một nhân sự (HR) thu hút sự chú ý của dân tình. Trong bài viết, HR chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại với một ứng viên cho thấy sau buổi phỏng vấn, ứng viên này đã chủ động nhắn tin xin phép từ chối nhận việc vì cảm thấy không phù hợp với công việc. Nữ HR này đã đăng tải đoạn hội thoại này lên mà nhận xét: "Đây là phép lịch sự tối thiểu khi đi xin việc nè các bạn ơi".

Những tưởng đây chỉ là một post chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên với các bạn trẻ đang và sẽ tìm việc bình thường, tuy nhiên, sau khi soi kỹ đoạn tin nhắn giữa HR và ứng viên kể trên, netizen chợt nhận ra điều "bất thường" và quay sang... "ném đá" ngược cô nàng HR.

Lý do là bởi trong đoạn tin nhắn, có thể thấy khi ứng viên chào hỏi và giới thiệu bản thân, nữ HR này đã có một câu trả lời được cho là khá bỗ bã, nếu không muốn nói là hơi thiếu trang trọng, đó chính là "Ờ + tên ứng viên".

Nhiều người cho rằng bản thân HR đang vô cùng mâu thuẫn khi "dạy" các ứng viên khác nên có "phép lịch sự tối thiểu" giống nữ ứng viên trong đoạn tin nhắn, tuy nhiên chính cô lại chưa thực sự lịch sự. Từ "Ờ" theo không ít ý kiến mang sắc thái suồng sã, thiếu chuyên nghiệp. Đó là chưa kể đến việc HR này đã đăng tải toàn bộ đoạn hội thoại lên mạng xã hội mà không che tên hay ảnh đại diện của ứng viên.

- Ứng viên thì lịch sự rồi còn HR thì cần xem lại nhé.

- Đọc chữ "Ờ" thấy cụt ngủn ghê, kiểu như không tôn trọng ứng viên vậy.

- Làm HR mà rep vậy thì hơi thiếu chuyên nghiệp, ít ra cũng nên nói rõ ràng hơn chứ.

- HR là đại diện cho một doanh nghiệp, là bộ mặt của doanh nghiệp đó, chưa kể đây là giao tiếp công việc nên lịch sự, đầy đủ, chứ đừng suồng sã như thế.

- Câu chữ tưởng nhỏ thôi nhưng lại thể hiện thái độ của công ty, hơi thiếu chuyên nghiệp thật.

- Bạn ấy lịch sự nhưng bạn thì không, thử đổi ngược lại là bạn nói chuyện với người khác đều dạ vâng rất lịch sự lễ phép nhưng người ta trả lời "Ờ em" thì bạn thấy thế nào? Hay bạn nghĩ bạn là người đại diện công ty tuyển dụng còn người ta là người đi xin việc nên bạn tự cho mình cái thế "trên cơ" họ để trả lời kiểu ờ ừ bất lịch sự vậy? Một người thấy cách trả lời của bạn có vấn đề thì còn có thể do mỗi người mỗi quan điểm mỗi khác, chứ cả tá người đều cảm thấy vậy thì đúng là bạn có vấn đề rồi đấy.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cách phản hồi của nhà tuyển dụng chỉ là lời đáp ngắn gọn, mang tính thân mật và không đáng để làm to chuyện. Hơn nữa, sau khi ứng viên từ chối, HR vẫn phản hồi bằng những câu chữ mềm mại hơn như "Ok em nha", "Chúc em tìm được công việc như ý"... thể hiện thái độ thiện chí.

Có thể với nữ ứng viên, mục đích cô đăng tải đoạn hội thoại chỉ đơn thuần là một lời khen ứng viên có thái độ văn minh, khác hẳn với tình trạng nhiều người "mất hút" sau phỏng vấn, chứ không hề mang mục đích dạy đời hay gì khác.

- Mình thấy bình thường mà, còn nhắn thêm chúc ứng viên tìm được việc phù hợp nữa, đâu có gì căng.

- Tui lại thấy câu "Ờ" đáng yêu, nghe như bạn bè nói chuyện với nhau, thoải mái ấy.

- Nếu đọc thoải mái thì thấy vui vui thôi, chứ không phải thiếu tôn trọng gì cả.

- Cũng đâu phải mail xin việc hay thư từ gì, nhắn tin thế này thì thoải mái thôi.

Câu chuyện nhỏ trên mạng xã hội cho thấy một thực tế rằng trong tuyển dụng, thái độ và cách giao tiếp đôi khi quan trọng không kém bản chất công việc. Một tin nhắn ngắn gọn, một cụm từ tưởng như vô hại hoàn toàn có thể tạo nên nhiều cách hiểu, dẫn đến tranh cãi không hồi kết.

Với nhà tuyển dụng, mỗi lời nói, cách phản hồi đều đại diện cho hình ảnh công ty. Việc sử dụng từ ngữ quá suồng sã hay chia sẻ đoạn hội thoại cá nhân lên mạng mà không che thông tin có thể vô tình khiến uy tín tổ chức bị ảnh hưởng. Ngược lại, về phía ứng viên, việc chủ động phản hồi, từ chối công việc rõ ràng và văn minh luôn là điểm cộng lớn, thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối phương.

Dù đứng ở vị trí nào trong cuộc đối thoại giữa người phỏng vấn - người đi xin việc thì sự lịch sự, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất. Bởi cuối cùng, tuyển dụng không phải là "trên cơ - dưới cơ" mà là hành trình hai bên tìm kiếm sự phù hợp.