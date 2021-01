Đảng Dân chủ tại Hạ viện luận tội ông Trump vì "kích động nổi dậy": Điều chưa từng có trong lịch sử sẽ xảy ra?

Điều khoản cáo buộc luận tội cho rằng ông Trump đã liên tục nhắc đi nhắc lại thông tin sai lệch rằng ông đã thắng cử và đã có bài phát biểu kích động trước đám đông vào ngày 6/1 trước khi những người biểu tình tràn vào Điện Capital. Cáo buộc luận tội cũng nhắc tới cuộc gọi của ông Trump với thư kí đảng Cộng hòa ở bang Georgia để kêu gọi "tìm" cho ông Trump đủ số phiếu nhằm lật ngược kết quả bầu cử.



"Trong tất cả những trường hợp kể trên, tổng thống Trump đã gây ra mối đe dọa an ninh nguy hiểm đối với Mỹ và Chính phủ. Ông Trump đã đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quy trình chuyển giao quyền lực hòa bình, làm tổn hại tới các nhánh quyền lực khác của Chính phủ. Do đó, ông Trump đã đánh mất uy tín dưới cương vị tổng thống, gây ra tổn thương đối với người dân Mỹ."

Quyết định luận tội của đảng Dân chủ là bước đầu tiên nhằm tổ chức cuộc bỏ phiếu luận tội vào tuần này và qua đó, khiến ông Trump trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử bị luận tội 2 lần.

Tối ngày 10/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố trước các thành viên Dân chủ ở Hạ viện rằng Hạ viện sẽ tiếp tục đưa quyết định luận tội lên bàn luận vào tuần này trừ khi Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính thứ 25 để bãi nhiệm ông Trump.

Đảng Dân chủ đang kêu gọi ông Pence đưa ra quyết định trong vòng 24 giờ - theo bà Pelosi. Nếu ông Pence không "ra tay", đảng Dân chủ sẽ đưa quyết định luận tội lên Quốc hội. Thời điểm bỏ phiếu luận tội vẫn chưa được quyết định, nhưng có khả năng sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 13/1.



Mức độ thống nhất trong cuộc họp kín của đảng Dân chủ đang được đẩy mạnh bởi những gì xảy ra vào ngày 6/1, khi các nhà lập pháp phải sơ tán khỏi các phòng của Hạ viện và Thượng viện trước mối đe dọa từ những kẻ bạo loạn đập cửa bên ngoài.

Theo các thông tin sơ bộ, những kẻ này đã cố gắng ngăn chặn việc đếm phiếu bầu để khẳng định Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống vào ngày 20/1.



"Đảng Dân chủ ở Quốc hội đang rất đồng thuận về việc luận tội tổng thống lần thứ 2," bà Pelosi nói.

Trong khi đó, các thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện đã thúc giục đảng Dân chủ không thực hiện quy trình luận tội, cho rằng việc này sẽ gây ra sự chia rẽ trong khi ông Biden kêu gọi đoàn kết. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy cũng đã có cuộc đối thoại trực tuyến với đảng Cộng hòa vào ngày 11/1.

Một trong những vấn đề lớn nhất quanh việc thúc đẩy luận tội của đảng Dân chủ ở Hạ viện là ý nghĩa của nó đối với những ngày đầu của chính quyền Biden, bởi vì Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã tuyên bố ông sẽ không tập hợp Thượng viện cho tới trước ngày 19/1. Hay nói cách khác, cuộc luận tội sẽ bắt đầu chính thức vào ngày 20/1 - trùng với lễ nhậm chức của ông Biden.