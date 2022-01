Đang chơi game người đàn ông bỗng lên cơn đau tim: Nguyên nhân là gì?

Tim là bộ phận hoạt động liên tục 24/7 để cung cấp máu cho các bộ phận trong cơ thể, đảm bảo cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. Những hoạt động bình thường của con người như thời gian ngủ quá dài hoặc quá ngắn, cơ thể bị nhiễm lạnh, hút thuốc uống rượu, sử dụng các chất kích thích,... đều có khả năng gây tổn thương đến tim. Thậm chí, ngay cả những cảm xúc tiêu cực cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim và gây ra các bệnh về tim mạch.

Thói quen của người đàn ông họ Lưu, 30 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình cho tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Ngày thường, sau khi tan làm về anh Lưu có thói quen lên mạng chơi game với người lạ. Nhưng ngoài dự đoán, hôm đó, đồng đội trong game của anh chơi game vô cùng tệ, khiến cho đội của anh thua liên tục. Anh Lưu càng chơi càng cảm thấy tức giận. Sau đó, anh cảm thấy đau, tức ngực. Anh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, khi nhập viện bác sĩ chẩn đoán anh có triệu chứng nhịp nhanh thất, nhịp tim 220 nhịp/phút, tình trạng vô cùng nguy cấp. Theo lời bác sĩ, tình trạng nhịp nhanh thất là một trong những căn bệnh tim mạch nguy hiểm, làm giảm hiệu quả bơm máu, khiến các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp đủ máu, từ đó gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí là tử vong.

Ảnh minh họa: Tức giận khiến anh Lưu lên cơn đau tim khi đang chơi game

Anh Lưu cho biết, cơ thể anh bình thường rất khỏe mạnh, không có bệnh nền. Hơn nữa, cuối tuần anh thường xuyên luyện tập thể thao, chơi bóng đá, bóng rổ. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ thêm rằng gần đây áp lực công việc của anh quá lớn, tình trạng cơ thể có lẽ cũng không được tốt như trước, nhưng cũng không ngờ đột nhiên phát bệnh nặng như vậy.

Bác sĩ cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhịp nhanh thất rất nhiều, có thể là do vận động quá sức, lao lực, tâm trạng kích động, mang thai, uống bia rượu nhiều,... Chỉ cần người bệnh phối hợp điều trị với bác sĩ, nghỉ ngơi nhiều hơn và cải thiện các thói quen xấu thì bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt hơn.

Tại sao tâm trạng xấu lại gây tổn hại cho tim mạch?

Những người thường xuyên có các cảm xúc tiêu cực như buồn bã, lo lắng, sợ hãi sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến cơ thể tiết ra nhiều hormone cortisol, làm nhịp tim tăng nhanh, gây co thắt động mạch và làm suy yếu chức năng bơm máu của tim. Từ đó, gây ra hiện tượng đau, tức ngực, khó thở và choáng váng. Vì vậy, mọi người nên giữ tâm trạng ổn định, bình tĩnh, thoải mái và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực kịp thời để tránh gây hại cho sức khỏe tim mạch..

Những nguyên nhân khác làm tổn thương tim mạch?

1. Vận động/Luyện tập thể thao quá sức

Việc luyện tập thể thao và vận động quá sức có thể làm tăng gánh nặng cho tim, khiến tim phải tăng cường co bóp, gây tăng huyết áp, nhịp tim tăng nhanh, làm tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim. Vì vậy, khi luyện tập thể thao mọi người nên lựa chọn các bài tập phù hợp với thể lực của bản thân.

2. Thói quen ăn uống không lành mạnh

Mọi người nên hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều chất béo hoặc nhiều calo. Nếu hấp thụ một lượng lớn những thức ăn trên vào cơ thể sẽ khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa, không thể bài tiết ra bên ngoài. Về lâu về dài, sẽ làm tăng độ kết dính tiểu cầu và gây ra tắc nghẽn mạch máu và xơ vữa động mạch. Ngoài ra, mọi người cũng không nên ăn quá no mà chỉ nên ăn no 7 - 8 phần. Bởi vì sau khi ăn no, phần lớn máu sẽ đổ về đường tiêu hóa để tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng. Điều này làm cho tim bị thiếu máu cục bộ tạm thời và dễ gây ra nhồi máu cơ tim..

Lời khuyên:

Mọi người nên chú ý chăm sóc sức khỏe tim mạch dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Hãy luôn giữ cho tâm trạng thoải mái, vui vẻ, tránh tức giận, lo âu quá mức và có những suy nghĩ tiêu cực để tránh làm tổn thương tim mạch. Ngoài ra, mọi người nên hạn chế hút thuốc và uống rượu, hạn chế ăn các loại thực phẩm đã qua chế biến và các loại thịt đỏ. Thay vào đó, mọi người nên ăn nhiều rau tươi, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, những thực phẩm chứa nhiều chất xơ và vitamin để giảm hấp thụ cholesterol, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Nguồn: Bác sĩ gia đình TQ