Đăng ảnh gợi cảm của chân dài mời chào, bán dâm giá 600 ngàn-2 triệu đồng/lượt

Ngày 27-11, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đức Lợi (34 tuổi) Nguyễn Quý Quyên (33 tuổi, cùng trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Dương Đình Lương (34 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

3 thanh niên có hành vi môi giới mại dâm

Theo công an, khoảng 14 giờ ngày 25-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Công an TP Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Hà Vy, thuộc khu 10 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Công an xác định Lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm. Lợi sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook, các trang web đăng tin, bài, hình ảnh gợi cảm của gái bán dâm để mời chào khách. Khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết, Lợi cho khách số điện thoại để kết bạn zalo, nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn.

Sau khi thỏa thuận xong, Lợi, Lương và Quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ, khách sạn mà khách đặt trước. Giá tiền thỏa thuận mỗi lần bán dâm từ khoảng 600 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Lợi, Lương và Quyên được hưởng 50% số tiền gái bán dâm thu của khách.