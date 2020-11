Dân mạng Trung Quốc tiếc cho ông Trump, phát hiện ông Biden và Bắc Kinh có "điểm chung" ít ai ngờ tới

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vô cùng gay cấn của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden không chỉ là tâm điểm chú ý của dư luận trong nước, mà đây còn là sự kiện được cả thế giới quan tâm theo dõi, và tất nhiên các cư dân mạng Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Các chủ đề liên quan đến bầu cử Mỹ hiện đang nằm trong top thịnh hành của mạng xã hội Weibo trong những ngày gần đây, thu hút hơn 6,77 lượt xem của những người dùng Weibo. Những diễn biến nóng như việc Tổng thống Trump tuyên bố kiện các bang Pennsylvania, Michigan và Georgia đạt được hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong vòng một giờ.

Trong khi đó, đa phần bình luận của các cư dân mạng Trung Quốc cũng rất mang tính "giải trí", theo Hoàn Cầu. Một tài khoản Weibo bình luận: "Nếu ông Biden trở thành Tổng thống, thì tôi nghĩ là mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ hòa hợp hơn, vì Bắc Kinh là một thành phố For-Biden (ND: Thành phố Vì-Biden, người viết chơi chữ theo tên tiếng Anh của Tử Cấm Thành là Forbidden City - gần giống For-Biden).

Một tài khoản khác cũng sử dụng tên tiếng Anh của Tử Cấm Thành để chơi chữ, nguyên văn là "the Democrats: Vote for Biden; the Republicans: Vote Forbidden" (đảng Dân chủ: Hãy bầu cho Biden; đảng Cộng hòa: Cấm Phiếu bầu) - để châm biếm việc ông Trump yêu cầu ngừng kiểm phiếu tại một số bang chiến địa then chốt cuối cùng.

Trong khi đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho ông Trump - người được dân mạng Trung Quốc gọi vui là "Đồng chí Trump Kiến Quốc", vì theo họ thì ông Trump đã góp phần vào sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Một số cư dân mạng khác lại coi cả hai ông Trump-Biden là những "tấm gương" của sự chăm chỉ: "Họ đều đã hơn 70 tuổi, dù họ không thiếu tiền, vậy mà họ vẫn chiến đấu hết mình vì một công việc - bạn hãy nhìn họ đi, liệu bạn còn lý do gì để không làm việc chăm chỉ?"

Mặc dù vậy, Hoàn Cầu cho biết số ý kiến bày tỏ hy vọng về khả năng quan hệ Mỹ-Trung hòa hơn hơn khá ít ỏi. "Sau khi xem 'show diễn' này, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Tương lai của Trung Quốc chỉ có thể do người Trung Quốc quyết định, chứ không phụ thuộc vào bất cứ vị tổng thống nào đó ở nửa kia địa cầu", một người có tên Tangyousong kết luận.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus: