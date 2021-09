Dân mạng Trung Quốc háo hức 'tìm chồng' cho một con mèo nhân bản vô tính đến kỳ động dục

Phó giáo sư Zhao Minghui, từ Trường Cao đẳng Khoa học Đời sống của Đại học Nông nghiệp Thanh Đảo, là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu khi đó. Ông cùng các đồng sự đã mua được một miếng da có kích thước bằng móng tay của con mèo rừng cái, với sự đồng ý từ chủ nhân của nó.

Da được nuôi cấy thành nhiều tế bào soma được giữ trong bình chứa nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C. Sau khi thu được các tế bào trứng từ một con mèo mẹ, họ đã nuôi cấy chúng trong ống nghiệm, sau đó loại bỏ ADN trong nhân tế bào rồi thay thế nó bằng một trong các tế bào soma từ mèo rừng. Phôi được chuyển vào cơ thể mèo mẹ và sau 62 ngày mang thai, một con mèo cái non khỏe mạnh với bộ lông màu trắng và đen đã được sinh ra ngày 24/12/2020.

Nó được đặt tên là Ping'an (Bình An), có nghĩa là hòa bình và an toàn. Họ hy vọng con mèo nhân bản sẽ mang lại may mắn cho năm mới, vì nó được sinh ra vào cuối một năm có nhiều biến cố do ảnh hưởng từ đại dịch.



Mèo Bình An khi mới ra đời.

Và sau 8 tháng, mới đây nhất, Tiến sĩ Zhao Minghui đã công khai trên mạng xã hội về việc mèo Bình An đã tới thời kỳ động dục, và chính thức nhờ cộng đồng mạng tìm giúp đối tác cho nó.

"Về bản thân: 8 tháng tuổi, có trình độ học vấn cao, từng tham gia vào kỹ thuật phôi, nhân bản tế bào soma và các công việc tình nguyện khác. Tôi sống trong một biệt thự lớn của Đại học Nông nghiệp", bản giới thiệu viết. "Về đối tác mong muốn: Mèo Anh lông dài, màu xám bạc. Ưu tiên mắt xanh, giọng London thuần khiết. Không mắc bệnh di truyền hay bệnh truyền nhiễm. Chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu các chủ đề liên quan đến nhân giống mèo vô tính"

Bản CV giới thiệu độc đáo của con mèo được tạo ra bởi công nghệ nhân bản vô tính này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



Mèo Bình An của hiện tại.

Rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình gửi ảnh những con mèo mà mình đang nuôi dưỡng với mong muốn chúng được chọn, sau đó tổ chức một "buổi hẹn hò giấu mặt", giống như một "hội nghị phơi nắng" cho mèo.

"Sinh ra đã có học thức cao, có nhà cửa, với điều kiện bản thân như này quả là không dễ tìm được đối tượng phù hợp", một cư dân mạng bình luận.

"Hóa ra mèo cũng đau khổ vì không có đối tác, làm người như mình vẫn dễ hơn".

"Con mèo trong nhà tôi đáp ứng đủ các yêu cầu, ngoại trừ nó không nói giọng London mà là giọng Đức".

Hiện tại, một con mèo đang được nuôi trong nhà của một cựu sinh viên Đại học Nông nghiệp Thanh Đảo được xác định là đủ điều kiện. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu khoa học sẽ đưa con mèo đực này đi khám sức khỏe, để chắc chắn nó không có bệnh di truyền hoặc bệnh truyền nhiễm. Khi việc này hoàn tất, cuối cùng hai con mèo mới có thể gặp nhau.

Trong quá khứ, con vật được nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới, cừu Dolly, được xác định là có thể sinh sản bình thường. Dolly có ba lần sinh nở và có tổng cộng sáu đứa con. Hầu hết các con của Dolly phát triển khỏe mạnh và có một cuộc sống bình thường.

Tham khảo iFeng