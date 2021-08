Dẫn cô gái về nhà tâm sự, thanh niên mất gần 200 triệu đồng

Ngày 20/8, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang tạm giữ với Lã Thị N. (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Trước đó, anh N. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận) tới Công an trình báo về việc bị mất trộm số tiền gần 200 triệu đồng. Anh N. cho biết, qua mạng anh kết bạn với 1 cô gái tên là An. Qua trò chuyện, anh N. rủ An tới nhà để tâm sự và được cô này đồng ý.

Khoảng 0h ngày 16/8, anh N. đưa An về nhà mình để tâm sự tình cảm và quan hệ tình dục. Trưa cùng ngày, anh N. chuyển cho An số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Tiếp đó, An nói anh N. cho mượn thêm 20 triệu đồng nũa. Quá trình anh N. chuyển tiền thì An nhớ mật khẩu của anh này.

Sau khi anh N. đi ngủ thì An lấy điện thoại mở ứng dụng chuyển 7 lần tiền gần 200 triệu đồng vào tài khoản của Lã Thị N. và 1 người bạn của Lã Thị N..

Đến 5h ngày 17/8, An ra về và lấy luôn điện thoại của anh N. cất giấu ở nhà người bạn tại quận 3, TP.HCM. Anh N. biết mất trộm nên trình báo công an.

Qua truy xét, công an xác định cô gái tên An chính là Lê Thị N. nên truy xét bắt giữ.

Tại cơ quan công an, cô gái này thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Một cán bộ công an cho hay, anh N. và Lê Thị N. quen biết với nhau và rủ về nhà tâm sự quan hệ theo hình thức mại dâm biến tướng hiện nay.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.