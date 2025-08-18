Đàm phán hiệp ước chống ô nhiễm nhựa thất bại tại Geneva

Sau 11 ngày làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, các đại biểu từ 184 quốc gia không thể thống nhất về việc hạn chế sản xuất nhựa và kiểm soát hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất.

Các phiên đàm phán giữa các quốc gia (Nguồn UN).

Mỹ, Saudi Arabia và Kuwait phản đối việc áp đặt giới hạn sản xuất nhựa, vốn chủ yếu được làm từ nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, khoảng 100 quốc gia khác kêu gọi kiểm soát sản lượng và hóa chất độc hại. Sự bất đồng này khiến các bản dự thảo hiệp ước không được thông qua.

Các nhà hoạt động môi trường, đại diện cộng đồng bản địa và doanh nghiệp đã đến Geneva để vận động cho một hiệp ước mạnh mẽ. Tuy nhiên, phát biểu của các tổ chức quan sát đã bị cắt ngắn theo yêu cầu của Mỹ và Kuwait trong phiên họp cuối.

Nhiều quốc gia như Na Uy, Úc, Tuvalu và Madagascar bày tỏ sự thất vọng vì không đạt được thỏa thuận. Đại diện EU cho rằng bản dự thảo tuy chưa hoàn hảo nhưng có thể là nền tảng cho vòng đàm phán tiếp theo. Trung Quốc gọi đây là “một điểm khởi đầu mới”.

Dự thảo mới nhất không đề cập đến việc giới hạn sản xuất nhựa, nhưng thừa nhận mức độ sản xuất hiện tại là “không bền vững” và vượt quá khả năng quản lý chất thải toàn cầu. Văn bản cũng đề xuất giảm nhựa dùng một lần và các sản phẩm chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe và môi trường.

Mặc dù không đạt được hiệp ước, các đại biểu đồng ý sẽ tiếp tục gặp lại trong tương lai. Giám đốc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Inger Andersen, cho biết tiến trình vẫn tiếp tục, nhưng chưa thể xác định thời điểm đạt được thỏa thuận.