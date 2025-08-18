HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đàm phán hiệp ước chống ô nhiễm nhựa thất bại tại Geneva

Anh Quang/VTC NEWS |

Cuộc đàm phán quốc tế nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Sau 11 ngày làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, các đại biểu từ 184 quốc gia không thể thống nhất về việc hạn chế sản xuất nhựa và kiểm soát hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất.

Đàm phán hiệp ước chống ô nhiễm nhựa thất bại tại Geneva - Ảnh 1.

Các phiên đàm phán giữa các quốc gia (Nguồn UN).

Mỹ, Saudi Arabia và Kuwait phản đối việc áp đặt giới hạn sản xuất nhựa, vốn chủ yếu được làm từ nhiên liệu hóa thạch. Trong khi đó, khoảng 100 quốc gia khác kêu gọi kiểm soát sản lượng và hóa chất độc hại. Sự bất đồng này khiến các bản dự thảo hiệp ước không được thông qua.

Các nhà hoạt động môi trường, đại diện cộng đồng bản địa và doanh nghiệp đã đến Geneva để vận động cho một hiệp ước mạnh mẽ. Tuy nhiên, phát biểu của các tổ chức quan sát đã bị cắt ngắn theo yêu cầu của Mỹ và Kuwait trong phiên họp cuối.

Nhiều quốc gia như Na Uy, Úc, Tuvalu và Madagascar bày tỏ sự thất vọng vì không đạt được thỏa thuận. Đại diện EU cho rằng bản dự thảo tuy chưa hoàn hảo nhưng có thể là nền tảng cho vòng đàm phán tiếp theo. Trung Quốc gọi đây là “một điểm khởi đầu mới”.

Dự thảo mới nhất không đề cập đến việc giới hạn sản xuất nhựa, nhưng thừa nhận mức độ sản xuất hiện tại là “không bền vững” và vượt quá khả năng quản lý chất thải toàn cầu. Văn bản cũng đề xuất giảm nhựa dùng một lần và các sản phẩm chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe và môi trường.

Mặc dù không đạt được hiệp ước, các đại biểu đồng ý sẽ tiếp tục gặp lại trong tương lai. Giám đốc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Inger Andersen, cho biết tiến trình vẫn tiếp tục, nhưng chưa thể xác định thời điểm đạt được thỏa thuận.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại