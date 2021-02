Đám đông bạo loạn vừa đi vừa hét "Treo cổ Mike Pence": Hé lộ chi tiết lạnh gáy trong ngày 6/1

Trong ngày thứ hai của phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện, một số đoạn video và đoạn âm thanh ghi lại ngày 6/1 đã được công bố để làm bằng chứng về việc những cáo buộc gian lận bầu cử được ông Trump lặp đi lặp lại có liên quan tới vụ bạo loạn chưa từng có tại Điện Capitol.

"Ông Trump bảo họ 'hãy chiến đấu như ở địa ngục', và những người biểu tình đã mang đến địa ngục cho Quốc hội Mỹ vào ngày hôm đó," ông Jamie Raskin, trưởng nhóm luận tội, nói khi bắt đầu bài phát biểu tại Hạ viện.



"Bằng chứng sẽ chứng tỏ rằng cựu Tổng thống Trump không phải là người ngoài cuộc vô tội. Rõ ràng ông Trump đã kích động cuộc nổi dậy ngày 6/1. Nó cũng sẽ cho thấy Donald Trump đã từ bỏ vai trò tổng tư lệnh và trở thành người kích động của một cuộc bạo loạn nguy hiểm."

Dưới đây là một số chi tiết quan trọng trong ngày thứ hai của phiên tòa luận tội Thượng viện:

Sĩ quan cảnh sát có thể đã cứu mạng Thượng nghị sĩ Mitt Romney

Một đoạn video an ninh được phát bởi hội đồng luận tội Hạ viện cho thấy Cảnh sát viên Eugene Goodman của Capitol đang chạy khi đám đông bắt đầu tiến vào Capitol. Ông Goodman đã chạy qua ông Romney và gọi ông Romney chuyển hướng đi khác, tránh nơi những kẻ bạo loạn đang tiến vào.

Ông Romney cho biết "tình huống khi đó rất phức tạp" và ông không biết mình đã đến gần những kẻ bạo loạn như vậy.

"Cảnh tượng đó cào xé trái tim và khiến mắt tôi phải rơi lệ. Tôi vô cùng đau khổ và bị chấn động", ông Romeny nói.

Ông Romney nói thêm rằng ông đã tìm cách cảm ơn cảnh sát Goodman. Hai người sau đó đã đối thoại tại văn phòng Thượng viện.

Goodman, hiện là quyền Phó trung sĩ tại Thượng viện, đã được ca ngợi như một anh hùng sau khi ông điều hướng đuổi đám đông bạo lực rời khỏi phòng Thượng viện - nơi Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence đang tiến hành thủ tục đếm số phiếu đại cử tri năm 2020.

Bà Pelosi đã được sơ tán hoàn toàn khỏi khu phức hợp Capitol

Các quan chức luận tội Hạ viện lần đầu tiên tiết lộ rằng trong cuộc nổi dậy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã được sơ tán hoàn toàn khỏi khu phức hợp Điện Capitol của Mỹ và đến một địa điểm an toàn ở bên ngoài.

"Chúng tôi biết nếu những kẻ bạo loạn tìm thấy Pelosi, chúng sẽ giết bà ấy", Del. Stacey Plaskett, một trong những thành viên thuộc hội đồng luận tội, nói.



Đảng Dân chủ đã đưa ra bằng chứng cho thấy những kẻ bạo loạn đã truy lùng bà Pelosi khi nhóm này di chuyển qua các sảnh của Điện Capitol. Một đoạn phim an ninh mới cho thấy các nhân viên của bà Pelosi đã tự lập rào chắn trong một phòng họp không lâu trước khi những kẻ bạo loạn xông vào văn phòng của bà Pelosi, cố gắng phá cửa nơi các nhân viên của bà đang ẩn náu.

Các bức ảnh cho thấy một trong những kẻ bạo loạn cầm súng gây choáng khi tìm bà Pelosi.

Ông Schumer phải chạy trốn khỏi những kẻ bạo loạn

Một số đoạn phim an ninh mới do đảng Dân chủ công bố cho thấy Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và đội ngũ an ninh đã chạm trán với những kẻ bạo loạn.

Trong đoạn phim, ông Schumer đang đi bộ lên một đoạn đường dốc cùng với bảo vệ của mình khi cả nhóm buộc phải nhanh chóng đổi hướng và chạy ngược lại. Các sĩ quan Cảnh sát Capitol đã nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng Schumer và dựa vào cửa để chặn những kẻ quá khích.

Eric Swalwell, một đảng viên Đảng Dân chủ của California, hiện đang là một trong những thành viên của ủy ban luận tội Hạ viện, cho biết: "Họ chỉ cách những kẻ bạo loạn vài mét."

Những kẻ bạo loạn đòi treo cổ ông Pence

Đoạn phim an ninh cũng lần đầu tiên cho thấy cách phó tổng thống Mike Pence đã được sơ tán trong khi những kẻ bạo loạn đột nhập Điện Capitol để tìm kiếm ông.

Theo video ghi lại, ông Pence và gia đình đã nhanh chóng di chuyển xuống một dãy cầu thang. Ông Pence nhìn xung quanh nhiều lần để quan sát. Trong cùng khoảng thời gian được ghi hình, các cuộc bạo động đã lan rộng khắp tòa nhà.

"Khi những kẻ bạo loạn lên đến đầu cầu thang, chúng chỉ cách nơi phó tổng thống cùng gia đình đang trú ẩn khoảng 30 mét," một thành viên luận tội nói. Trong một đoạn video, có thể nghe thấy đám đông vừa đi vừa hô "Treo cổ Mike Pence" khi nhóm này đứng trước cánh cửa đang mở của Điện Capitol.

Theo CNN, một bức ảnh cho thấy một giá treo cổ đã được dựng sẵn bên ngoài bãi cỏ.

"Sau khi Tổng thống Trump ca ngợi những người ủng hộ mình trong nhiều tháng và kích động những người đi biểu tình vào sáng hôm đó, không có gì lạ khi phó tổng thống Mỹ trở thành mục tiêu của cơn thịnh nộ vì ông Pence đã từ chối lật ngược kết quả bầu cử. Những kẻ đó thực sự nói về việc ám sát phó tổng thống Mỹ".