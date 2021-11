Đâm dao, xịt axit rồi châm lửa đốt tàu điện ở Tokyo

Hãng tin JapanTimes cho hay, vụ việc xảy ra lúc 20h tối nay (31/10, giờ địa phương) trên một chuyến tàu điện gần ga Kokuryo tại thành phố Chofu, phía Tây vùng đô thị Tokyo. Ít nhất 15 đã bị thương, trong đó có một người đàn ông 60 tuổi bị thương nặng.

Hành khách trên tàu điện giúp nhau leo ra khỏi cửa sổ để thoát thân. Ảnh: JapanTimes

Hiện vẫn chưa rõ các nạn nhân bị thương do hỏa hoạn, do bị xịt axit, do bị đâm dao hay do va chạm trong lúc bỏ chạy. Nghi phạm, một thanh niên 20 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người.



Tờ Yomiuri Shimbun dẫn thông báo của Sở Cứu hỏa Tokyo nói rằng, nghi phạm đã phun axit clohydric vào bên trong hai toa đầu của đoàn tàu, sau đó phóng hỏa.

Một video đăng trên Twitter cho thấy nhóm khoảng 10 người cố gắng chạy trốn khỏi toa tàu đang bốc cháy. "Dừng ngay toa tàu lại, tôi muốn xuống", một trong các hành khách hét lên trong video khi tàu đang đến ga. Một video khác cũng đăng trên Twitter ghi lại cảnh hành khách nhảy khỏi tàu từ cửa sổ trong khi cửa chính vẫn đóng.

Một nhân chứng nói với NHK rằng, anh ta tưởng vụ việc là một sự kiện nhân ngày Halloween. "Nhưng tôi đã phải bỏ chạy khi một người đàn ông mang theo một con dao dài xông vào. Rất may là tôi không bị thương", người này kể lại khoảnh khắc chạm mặt với nghi phạm.

Vụ việc lần này xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tiến hành cuộc tổng tuyển cử quan trọng. Hồi tháng 8, ít nhất 9 người đã bị thương, trong đó một người bị thương nghiêm trọng, sau một vụ đâm dao tàu điện ngầm ở Tokyo. Nghi phạm trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó ra đầu thú.