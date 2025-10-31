Theo kênh Telegram “Resident”, giữa những tổn thất nặng nề ở Donbass, giới chức Kiev đang vội tìm cách xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho Quân đội Ukraine.

Theo đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Tổng tham mưu và giao nhiệm vụ đẩy lùi quân đội Nga khỏi Pokrovsk và trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh này đã được giao cho Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi.

Đáp lại, tướng Syrskyi đã hứa với ông Zelensky “sẽ mở đường cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Myrnohrad và giành lại quyền kiểm soát hố Pokrovsk”.

Ngay sau đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã lên đường đến Mặt trận phía Đông và sẽ đích thân chỉ huy cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào khu vực Pokrovsk-Myrnohrad.

Theo giới phân tích Ukraine, rõ ràng là vị chỉ huy quân đội Ukraine đã chậm trễ nghiêm trọng, bởi đến thời điểm hiện tại, Lực lượng Vũ trang Nga đã thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ đối với các tuyến hậu cần chính xung quanh Pokrovsk đến mức bất kỳ sự di chuyển quân nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức, với tất cả những hậu quả đau đớn sau đó.

Trong khi đó, tại chính trong nội thành Pokrovsk, tình hình của lực lượng Ukraine thậm chí còn trở nên phức tạp hơn.

Các báo cáo từ chiến trường cho thấy Lực lượng Vũ trang Nga đã đột phá qua hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ tuyến đường sắt. Điều này càng thắt chặt thêm vòng vây quanh các nhóm tàn quân còn đồn trú Pokrovsk, nơi vẫn chưa nhận được lệnh rút lui.

Các chuyên gia nhận xét rằng, các nhóm tấn công của Nga đang củng cố vị trí của họ tại Myrnohrad, nên cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine dưới sự chỉ huy của ông Oleksandr Syrskyi sẽ không thay đổi được tình hình, mà ngược lại, Kiev cần rút lực lượng khỏi Pokrovsk.

Theo chuyên gia máy bay không người lái Sergei Beskrestnov (còn gọi là Flash), Quân đội Nga đã quyết định bao vây khu vực Pokrovsk thay vì tấn công trực diện, việc tiếp tục bảo vệ thành phố là vô ích.

“Vì chúng ta không thể cưỡng lại điều này, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm và can đảm đưa ra những quyết định không được lòng dân. Tôi tin rằng không có gì quý giá hơn con người, chúng ta không thể để mất con cháu mình chỉ vì chính trị và dư luận” - ông Beskrestnov tuyên bố.

Trong khi đó, nhà hoạt động truyền thông của Lực lượng Vũ trang Ukraine Stanislav Bunyatov cũng đồng tình với quan điểm này và nhắc nhở chính quyền Kiev không được phép lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

“Flash nói đúng, cần kịp thời rời khỏi thành phố một cách không hoảng loạn và chiếm giữ vị trí phòng thủ mới là phương án tốt nhất, cứu sống những người lính và cho phép chúng ta thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc hơn. Không cần phải nhắc lại câu chuyện bi thảm của Ugledar nữa” - Bunyatov nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, lực lượng đồn trú của thành phố đã bị phong tỏa hoàn toàn và bị chia cắt thành nhiều phần, nếu chậm trễ thì việc rút quân khỏi Pokrovsk cũng không thể thực hiện được.