Đại tướng Tô Lâm: 100 bị can bị bắt trong đường dây buôn lậu xăng quy mô lớn ở Đồng Nai

Sáng 16/3, không nhận được câu trả lời chất vấn từ Đại biểu, tuy nhiên Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an đã thông tin thêm về tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến kinh doanh, buôn lậu, làm giả xăng dầu trong thời gian vừa qua.

Mở đầu bài phát biểu, Đại tướng Tô Lâm nhìn nhận, thời gian gần đây hoạt động buôn lậu hàng hóa, hàng cấm, hàng giả không chỉ ra tăng trên không gian mạng mà còn trên mọi mặt, đặc biệt là các loại thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch, xảy ra ở quy mô lớn, tại nhiều địa phương.

"Trong đó nổi lên tình hình buôn lậu xăng dầu diễn biến rất phức tạp. Chúng tôi đã rất nỗ lực ngăn chặn và bóc gỡ nhiều đường dây từ vụ buôn lậu ở Đồng Tháp, Long An và Đồng Nai, các vụ này gây thiệt hại lớn cho nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu xăng dầu chính thức", đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng đưa ra một dẫn chứng, mới đây liên quan đến vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, cơ quan điều tra làm rất quyết liệt, đến nay đã hoàn tất giai đoạn 1 và tiếp tục làm giai đoạn 2. Riêng đường dây này đến nay đã bắt, xử lý 100 bị can, trong đó 99 bị can về tội Buôn lậu, 1 bị an về tội tham ô tài sản.

Ngoài ra cơ quan điều tra tạm giữ 16 tàu thủy; thu 300.000 USD; 212 tỷ đồng, phong tỏa 30 tài khoản hàng trăm triệu đồng, hàng chục giấy tờ nhà đất...

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho biết đang phối hợp với bên Quân đội và một số lực lượng khác để bóc gỡ, xử lý triệt để đường dây nay và đưa các bị can xử lý sớm theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt phá đường dây mua bán xăng giả ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long phát hiện và thu giữ trên 200 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400 -1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất...



