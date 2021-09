Đại tướng Phùng Quang Thanh: Cả đời tâm huyết với biển, đảo - Hiện đại hóa hải quân

ĐẠI TƯỚNG TỈ MỈ, SÂU SÁT, THẤU HIỂU, CHIA SẺ VỚI BỘ ĐỘI HẢI QUÂN

Với trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, và hơn hết là quan tâm đến biển, đảo và sự phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng để Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư cho biển, đảo và Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.



Dù bận rất nhiều công việc nhưng rất nhiều lần Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng.



---

Tôi là người may mắn được tác nghiệp trong chuyến thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 lần thứ 2 của Trung tướng Phùng Quang Thanh, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tháng 4, năm 2002 (cuối năm đó ông được thăng quân hàm Thượng tướng).

Sau khi trực tiếp kiểm tra từng hầm hào, công sự trên các đảo, kiểm tra bắn đạn thật... Trung tướng Phùng Quang Thanh đã giành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến của chỉ huy đảo, nhất là các kiến nghị, đề xuất để nâng cao thế trận phòng thủ, chất lượng huấn luyện, công tác bảo đảm mọi mặt, nhất là đời sống bộ đội...

Với tác phong tỉ mỉ, sâu sát, thấu hiểu, chia sẻ với bộ đội ở tuyến đầu, nhiều khó khăn, bất cập về công tác bảo đảm đã được đồng chí Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo các cơ quan giải quyết kịp thời.

Nếu trong thẩm quyền của mình thì ông giải quyết ngay tại đảo... Đặc biệt qua chuyến đi, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có những quyết sách quan trọng để quan tâm, đầu tư cho Trường Sa và Nhà giàn DK1, góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trưởng".

Đại tướng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với quân dân Trường Sa bên cột mốc chủ quyền. Ảnh Hoài Trung

Tôi còn nhớ, ngoài kiểm tra các mặt công tác, đồng chí Phùng Quang Thanh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của quân dân nơi đây.

Một câu chuyện mà bộ đội Trường Sa còn nhớ mãi là khi đồng chí Tổng Tham mưu trưởng hỏi chỉ huy các đảo về thời gian nổ máy phát điện (hồi đó chưa có năng lượng mặt trời) để bộ đội xem ti vi, nắm tin tức từ đất liền buổi tối hàng ngày.

Khi biết do qui định nên thời gian bộ đội trên đảo được xem ti vi chưa được nhiều, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã quyết định cho chỉ huy các đảo tăng thêm nhiều giờ nổ máy phát điện để bộ đội có thêm thời gian xem các chương trình giải trí, thể thao, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần để đỡ nhớ đất liền.

Ông còn đi kiểm tra từng bếp ăn, vườn tăng gia, bể chứa nước mưa, tủ sách trên đảo để hiểu hơn đời sống, sinh hoạt của bộ đội.

Từ chủ trương tăng giờ phát điện ở các đảo và bổ sung các trang thiết bị nghe nhìn, xây thêm các công trình về nhà ở, bể chứa nước mưa, vườn tăng gia... của đồng chí Phùng Quang Thanh, Quân chủng Hải quân đã đề xuất với cấp trên quan tâm đầu tư và tăng cường ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các tỉnh thành, các doanh nghiệp để tạo nguồn lực ủng hộ cho Trường Sa, DK1, từ đó có thêm các trạm phát sóng truyền hình, điện thoại, intenet, hệ thống năng lượng mặt trời, một số chế độ đặc thù... từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân dân Trường Sa, DK1.

Sau khi thăm các đảo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng còn xin một ít gạo, ít thịt hộp ở kho của các đảo mang về tàu nấu ăn để kiểm tra chất lượng gạo, thịt hộp, đây cũng là cách mà đồng chí muốn chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với quân dân nơi đây.

Đồng chí TTMT kiểm tra công tác SSCĐ ở Nhà giàn DK1. Ảnh: Trọng Thiết

QUYẾT SÁCH LỚN: HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Từ năm 2006 trên cương vị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với tầm nhìn và tư duy nhạy bén của một cán bộ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đồng chí Phùng Quang Thanh nhận thấy tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, nước ngoài có những động thái mới... nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và rất khẩn trương, do đó phải sớm đầu tư hiện đại hóa Hải quân Nhân dân Việt Nam và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; đồng thời điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh"....

Mặc dù điều kiện kinh tế đất nước lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, nhưng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã cùng Quân ủy, Trung ương Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư, mua sắm các vũ khí trang bị kỹ thuật kỹ thuật hiện đại, đặt nền móng xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại từ năm 2010.

Nhiều lực lượng mới của Quân chủng Hải quân phát triển, lớn mạnh trong những năm qua đều có dấu ấn về sự quan tâm, động viên, chăm lo của Đại tướng.

Trong số các lực lượng mới của Quân chủng Hải quân, Đại tướng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Đến thăm, động viên Kíp tàu ngầm số 1 trước khi sang Liên bang Nga học tập ngày 26/2/2011 tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại tướng căn dặn:

"Các đồng chí phải nỗ lực học tập thật tốt để khai thác, làm chủ thế hệ tàu ngầm rất hiện đại này. Đây là vũ khí trang bị hiện đại nên quá trình học tập sẽ rất vất vả, các đồng chí phải thật cố gắng mới tiếp thu được kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu; nhất là ý thức tổ chức kỷ luật phải nghiêm, phải luôn đoàn kết, thấy rõ niềm tự hào vinh dự là quân nhân ưu tú của Quân đội và Hải quân NDVN được lựa chọn sang học tập tại nước bạn...".

Tôi còn nhớ, hôm đó Đại tướng dành nhiều thời gian để thăm hỏi, đối thoại với cán bộ, thủy thủ tàu ngầm. Các khó khăn, kiến nghị đề xuất của một số thủy thủ hôm đó đều được đồng chí Bộ trưởng trả lời và giải quyết thỏa đáng.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng kiểm tra công tác SSCĐ ở đảo Song Tử Tây. Ảnh: Trọng Thiết

Mỗi lần vào thăm, kiểm tra các đơn vị ở khu vực Cam Ranh, đồng chí Bộ trưởng luôn giành thời gian đến với bộ đội tàu ngầm, căn dặn bộ đội tàu ngầm phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, huấn luyện, khai thác làm chủ tàu ngầm, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời phải có ý thức giữ gìn, bảo quản tàu thật tốt để sử dụng lâu dài; cán bộ, thủy thủ phải luôn đoàn kết, chia sẻ thương yêu nhau như anh em một nhà, thường xuyên tích lũy kiến thức mới; phải rất khiêm tốn, không có biểu hiện kiêu binh...

Sau chuyến thăm Trường Sa lần thứ 3 (tháng 4/2014) bằng Thủy phi cơ DHC-6, Đại tướng căn dặn:

"Giờ Hải quân đã có lực lượng không quân hiện đại, các đồng chí phải khai thác, làm chủ máy bay thật tốt, nhất là công tác bảo đảm an toàn, phải mở rộng tầm bay để bảo vệ chủ quyền, nhất là sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn quân dân ở đảo xa khi cần thiết..."

Giáp Tết 2008, sau chuyến tác nghiệp ở Trường Sa về, tôi may mắn được gặp Đại tướng trong một chuyến công tác, khi biết tôi mới đi đảo về đồng chí Bộ trưởng hỏi thăm rất tỷ mỷ về tình hình ăn Tết của bộ đội ở đảo.

Thấy tôi gầy và đen hơn trước nhiều, Đại tướng hỏi nguyên nhân. Khi thấy tôi chia sẻ việc thay quân bằng tàu vận tải, trọng tải hạn chế và do gặp bão nên nhiều cán bộ, chiến sĩ say sóng, một số phóng viên cũng say, mệt... Đại tướng nghe rồi lặng đi...

Một thời gian sau đó tôi biết Đại tướng đã đồng ý với đề xuất của Quân chủng về đóng mới các tàu chở quân, tàu quân y chuyên dụng, tàu đo đạc nghiên cứu biển, tàu cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu... bảo đảm việc chở quân, thay quân, phục vụ cho nhiệm vụ các đoàn khách ra thăm, kiểm tra, khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa, DK1, đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển...

Trong giai đoạn xây dựng Quân chủng chính qui, hiện đại gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực, cơ chế chính sách đặc thù, bảo đảm kinh phí ngân sách cho các nhiệm vụ...

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm quân dân Trường Sa tháng 4. 2014. Ảnh: Hoài Trung

Qua các chuyến thăm, kiểm tra các đơn vị, với tác phong sâu sát đơn vị cơ sở, gần gũi, lắng nghe bộ đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã quan tâm, chỉ đạo, có những quyết sách kịp thời để Quân chủng Hải quân từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Với sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng, các loại phụ cấp khu vực, thu hút; các chế độ đặc thù của lực lượng mới như Tàu ngầm, Không quân Hải quân... trong phạm vi quyền hạn của Bộ Quốc phòng đều được đồng chí ban hành kịp thời, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác, cống hiến, gắn bó với biển, đảo.

Một số cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ở đơn vị Tàu ngầm, Không quân Hải quân, các đối tượng chính sách có vợ con ở ngoài Bắc đã được Bộ Quốc phòng tạo điều kiện cho tuyển dụng vào làm việc các đơn trong Cam Ranh để hợp lý hóa gia đình.

Xuất phát từ vị trí địa chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của vịnh Cam Ranh, qua nhiều lần khảo sát, nắm tình hình thực tế, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đồng ý với đề xuất của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân về việc đầu tư xây dựng Căn cứ Cam Ranh trở thành một căn cứ liên hợp, hiện đại.

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đại tướng Phùng Quang Thanh, từ năm 2011, Căn cứ quân sự Cam Ranh được đầu tư xây dựng với nhiều công trình qui mô, hiện đại, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới...

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm hỏi, động viên công nhân Nhà máy X46 Hải quân (tháng 8. 2008). Ảnh: Trọng Thiết.

PHONG CÁCH GIẢN DỊ, GẦN GŨI

Ngày 1/5/ 2015, tôi may mắn được tác nghiệp khi Đại tướng đến thăm gia đình một cán bộ ở Khu đô thị căn cứ Cam Ranh. Đây là căn hộ của gia đình một quân nhân đang công tác ở Lữ đoàn Tàu ngầm 189, thuộc tòa nhà đầu tiên trong số gần 1000 căn hộ của Khu đô thị căn cứ Cam Ranh sắp khánh thành thời điểm đó.

Khi thấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà, mẹ ruột và vợ của đồng chí cán bộ tàu ngầm rất xúc động, bày tỏ lòng biết ơn Quân đội, Quân chủng, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng đã quan tâm đầu tư để gia đình cán bộ được ở một căn hộ hiện đại, có đủ tiện nghi sinh hoạt gia đình, đây là động lực to lớn để các quân nhân yên tâm công tác.

Phong cách giản dị, luôn gần gũi, quan tâm, và thương yêu cán bộ, chiến sĩ, nhất là chăm lo hết mực cho hậu phương gia đình quân nhân là điều mọi người đều cảm nhận được khi tiếp xúc với Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Qua nhiều lần vào thăm Vùng 5, khi thấy điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 (Phú Quốc) còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Đại tướng đã chỉ đạo, cân đối, tiết kiệm các nguồn chi khác để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng và các đơn vị trực thuộc; đồng thời đồng ý giải quyết các chính sách đặc thù, nhà ở, đất ở, giảm bớt khó khăn cho cán bộ, nhân viên nơi đây.

Một cán bộ ở Vùng 5 chia sẻ: Nhờ ơn Đại tướng, sau bao mong ước, mong chờ, giờ đây cán bộ, chiến sĩ của Vùng có nơi làm việc, ăn nghỉ khang trang, khi đón khách đến thăm, nhất là khách quốc tế láng giềng như Thái Lan, Cam pu chia cảm thấy tự hào.

Trước sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nguyện đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám bám biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.