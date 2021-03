Đại thắng CLB TP.HCM, HLV Kiatisuk khiêm tốn nhận may nhờ Lee Nguyễn chấn thương

Giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước CLB TP.HCM sau vòng 6, HAGL tiếp tục duy trì mạch bất bại của mình từ đầu giải trên sân Plieku lên con số 3. Bước vào phòng họp báo với nụ cười không thể tươi hơn, HLV Kiatisuk không quên dành lời cám ơn cho giới truyền thông trong trận đấu này.



Trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước CLB TP.HCM, HLV Kiatisuk tiếp tục để Công Phượng dự bị và tung vào sân sau đó. Tương tự như khi đánh bại Viettel 3-0, Công Phượng xuất hiện và ngay lập tức ghi bàn khai thông thế bế tắc cho HAGL, chia sẻ rằng đây có phải là "lá bài tẩy" của mình hay không, HLV Kiatisuk cho biết:

"Đó là chiến thuật và tôi đã có sự chuẩn bị cho trận đấu này. Mục tiêu của tôi trong hiệp 1 là tận dụng chiều cao của hai ngoại binh không chiến vì trung vệ của CLB TP.HCM là cầu thủ nội. Nhưng sau hơn 30 phút thì Đại Dương mất sức và tôi thay Công Phượng vào sân.

Không nhất thiết bắt buộc Công Phượng phải ghi bàn, đó là cách dùng quân của tôi để làm sao có thể giúp học trò của mình phát huy hết năng lực. Tôi nghĩ việc đưa Phượng vào sân và ghi bàn đó là sự may mắn. Tại sao may mắn, bởi cuối hiệp 1 chúng tôi suýt thua bàn, nhưng điều đó đã không xảy ra, đó là sự may mắn trong bóng đá. Và những gì diễn ra trong hiệp 2 xuất phát từ sự may mắn này".

Minh Vương lập công trong ngày sinh nhật của mình giúp HAGL đánh bại CLB TP.HCM 3-0. Ảnh: Anh Khoa.

Tiếp tục có được chiến thắng và giữ vững ngôi đầu bảng, nhưng HLV Kiatisuk lại khá lo lắng khi HAGL cũng như rất nhiều đội bóng tại V.League phải đối đầu với lịch thi đấu dày đặc. Bày tỏ quan điểm về việc này, Zico Thái Lan cho hay:

"Ở giữa giờ nghỉ giải lao, tôi có nói với toàn đội là chúng ta đang có lịch thi đấu dày đặc, cần phải chắt chiu cơ hội để có được những kết quả khả quan. Chặng đường phía trước còn khá dài, phải tận dụng những cơ hội có được.

Bởi với mật độ thi đấu dày như thế này, đội nào hồi phục nhanh hơn, đội đó sẽ giành được chiến thắng. Trận đấu tới đây với Hải Phòng hay những trận đấu khác cũng vậy thôi. Phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho từng trận một".

Mỗi chiến thắng có một cảm xúc khác nhau, một trận trên sân khách, trận này lại trên sân nhà. Nhưng khi chơi trên sân nhà sẽ áp lực hơn vì khán giả sẽ rất đông. Tuy nhiên, chúng tôi cảm giác rất thích khi được chơi trên sân bóng có không khí sôi động như thế.

Sau hơn 10 năm ngày Lee Nguyễn rời HAGL, hôm nay anh quay lại và đối đầu với đội bóng cũ. HLV Kiatisuk nhận xét về màn trình diễn của tiền đạo Việt Kiều: "Lee Nguyễn là cầu thủ có tố chất tốt, là chìa khoá trong lối chơi của CLB TP.HCM. HAGL may mắn khi Lee Nguyễn dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Tôi đã phân công Xuân Trường theo kèm Lee Nguyễn, bởi họ có lối chơi giống nhau. Nhưng Xuân Trường trẻ hơn và dễ kiềm chế được đàn anh. Đó là thời điểm này, nếu như trước kia thì không dễ dàng như vậy".