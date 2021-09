Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 28/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về Công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hưng Yên. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thay Đại tá Phạm Đăng Khoa.

Trước đó, Đại tá Phạm Đăng Khoa đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thanh Trường tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.



Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Thanh Trường hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh duy trì sự đoàn kết, thống nhất.

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.



Đại tá Nguyễn Thanh Trường, sinh năm 1974, quê quán ở Hải Dương. Ông Trường được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm từ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) trực thuộc Bộ Công an, sang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 11/2019, khi đang mang hàm Thượng tá.

Tháng 6/2020, ông được thăng quân hàm Đại tá. Tháng 4/2020, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo điều tra vụ việc liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức 'Đường Nhuệ'), vợ là Nguyễn Thị Dương cùng các đối tượng liên quan được dư luận Thái Bình quan tâm.