Theo đó, Bộ trưởng Công an giao Đại tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/1 cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh phụ trách điều hành Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 20/1, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.