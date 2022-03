Đại tá Đinh Văn Nơi khi làm GĐ Công an An Giang: 'Bà con thiếu gạo thì nhắn tin cho tôi'

Mới đây, Bộ Công An đã có quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh An Giang) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Đại tá Nơi đang là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đảm nhiệm từ tháng 6/2020 đến nay. Trong gần 2 năm công tác tại An Giang, Đại tá Nơi để lại nhiều dấu ấn với nhân dân bởi là một lãnh đạo công an dám nghĩ, dám làm, dám nói và dám đương đầu với các loại hình tội phạm.

Bên cạnh đó, Đại tá Nơi cũng khiến người dân An Giang luôn ghi nhớ, cảm ơn bởi đã phát động phong trào toàn lực lượng công an tỉnh chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19, tiêu biểu là chương trình "Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân".

Những chuyến xe mang tên “Hạt gạo nghĩa tình với Nhân dân”. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Chương trình này ra đời là do thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, không còn tiền mua gạo, muc thức ăn.

Sáng kiến kịp thời này của Công an An Giang dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi đã giúp 58.000 người dân An Giang nhận được 500 tấn gạo, hơn 50 tấn cá tươi và hàng chục tấn rau củ, vượt qua thời kì dịch bệnh khó khăn.

Lúc đó, chính Đại tá Nơi đề nghị người dân ở An Giang đang thiếu gạo ăn và thật sự cần hỗ trợ, nhưng không thuộc diện được nhận các gói hỗ trợ xã hội thì có thể liên hệ ngay với công an các địa phương hay trực tiếp nhắn tin số điện thoại đường dây nóng của ông.

“Bà con ai thiếu gạo thì nhắn tin vào số điện thoại đường dây nóng của tôi là 096.229.7777. Tôi sẽ yêu cầu công an các địa phương gửi lương thực trực tiếp đến người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong đợt dịch bệnh”, Zing News dẫn lời Đại tá Nơi phát biểu.

Nghĩa cử cao đẹp này nhanh chóng lan tỏa trên các trang báo và mạng xã hội khiến số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc CA An Giang thực sự bận rộn ngày đêm. Theo VTC News, thống kê chỉ trong khoảng một tiếng, đường dây nóng nhận được gần 200 tin nhắn gửi đến.

Tất cả những tin nhắn mong muốn được hỗ trợ gạo, đều nhanh chóng được Đại tá Nơi chuyển ngay xuống Công an các địa phương xác minh và hỗ trợ kịp thời.

Tổng hợp

