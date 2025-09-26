Đại sứ Nga tại Pháp - ông Alexei Meshkov phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTL rằng nếu các nước NATO bắn hạ một máy bay quân sự của Nga trên không phận của họ, điều đó sẽ gây ra xung đột quân sự giữa Moskva và Liên minh.

Ông Alexei Meshkov đưa ra tuyên bố này hôm 25 tháng 9 khi bình luận về sự leo thang căng thẳng trong khu vực: "Nếu NATO quyết định bắn hạ máy bay Nga trên không phận của mình, đây sẽ là khởi đầu của một cuộc xung đột quân sự".

Nhà ngoại giao nói thêm rằng máy bay của Liên minh bị cáo buộc thường xuyên vi phạm không phận Nga, nhưng Moskva vẫn kiềm chế các hành động như vậy. Tuy nhiên Đại sứ Alexei Meshkov không đưa ra được ví dụ cụ thể về những vi phạm đó.

Máy bay chiến đấu Nga bị cáo buộc liên tục xâm phạm không phận NATO, cho dù Moskva bác bỏ.

Cần nhấn mạnh, máy bay chiến đấu Nga trước đây đã bị bắn hạ trong không phận NATO, cụ thể là vụ việc xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015, khi một chiếc Su-24 bị bắn rơi khi tiến vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vỏn vẹn 12 giây.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận nội bộ trong NATO đang diễn ra sau bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 9, trong đó ông tuyên bố rằng các quốc gia liên minh có quyền bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của họ.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - bà Ursula von der Leyen cũng bóng gió về khả năng xem xét các biện pháp như vậy, gây ra phản ứng gay gắt từ Moskva.