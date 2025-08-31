Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung lần đầu sau nhiều năm

Ngành Công tác xã hội là ngành mới, bắt đầu tuyển sinh từ năm nay.

Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Lần đầu sau nhiều năm, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung. (Ảnh minh hoạ)

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển hơn 1.900 sinh viên theo hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường sử dụng 5 tổ hợp xét tuyển, gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây cũng là lần đầu tiên trường tuyển khối A00.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên với mức điểm từ 1-2 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2025 từ 17-28,7, trong đó ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất với 28,7 điểm. Với các ngành xét bằng tổ hợp truyền thống B00, ngành Y khoa cao nhất với 28,13 điểm. Ba ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

