Đã xác định danh tính nữ y tá ở Bắc Giang "vòi" người nhà bệnh nhân Covid-19 nộp 12 triệu đồng

Liên quan vụ việc một nữ y tá yêu cầu người nhà bệnh nhân Covid-19 nộp 12 triệu đồng để được đi chữa trị, chiều 30/5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), cho biết trên Báo Lao Động, UBND huyện đã giao cơ quan công an điều tra và yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của nữ nhân viên y tế theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện Việt Yên đã xác định danh tính của nữ y tá. Bà này đang công tác tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên). Qua làm việc, nữ y tá này đã đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ để đề xuất xử phạt bà N.T.T.T. vì có hành vi lợi dụng dịch bệnh để vòi tiền người dân.

"Chúng tôi sẽ lập hồ sơ, đề xuất lên lãnh đạo địa phương, Sở Y tế Bắc Giang để xử lý hành chính và xử lý về công việc với nữ y tá này", chỉ huy Công an huyện cho biết chia sẻ trên Zing.vn.

Tin nhắn thể hiện nữ y tá "vòi" 12 triệu đồng mới cho bệnh nhân mắc Covid-19 đi điều trị

Ngay trong chiều 30/5, Công an huyện Việt Yên đã có tờ trình đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ y tá mức tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi liên quan đến an ninh thông tin.



Chủ tịch huyện Việt Yên khẳng định, hiện nay, nhà nước chưa có chủ trương, quy định thu tiền chữa trị các trường hợp nhiễm Covid-19. Do vậy, việc đưa thông tin như trên của nhân viên y tế là không đúng quy định.

Cũng theo ông Phương, dù các ca F0 xuất hiện nhiều trong thời gian qua nhưng chính quyền, người dân huyện Việt Yên luôn nỗ lực đưa các trường hợp nhiễm bệnh đi điều trị kịp thời.

Vài ngày trước, mạng xã hội lan truyền đoạn trao đổi qua lại được cho là của 1 nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 tại H.Việt Yên (Bắc Giang). Trong tin nhắn, nữ nhân viên y tế giục người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị.

Theo nội dung tố cáo, nữ nhân viên y tế tên T. đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân sẽ được đi điều trị ngay.

Bài đăng ngay sau đó đã lan truyền và nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng.

(Tổng hợp)