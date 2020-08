Đã tìm thấy bé gái 14 tuổi mất tích đi mua điện thoại cùng người đàn ông lạ

Chiều 26/8, chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện con gái chị là cháu Phạm Thị Như Q. (14 tuổi) đã được tìm thấy tại thành phố Vinh (Nghệ An) sau 2 ngày mất tích.



Theo chị Thơm cho biết, trưa 26/8, cơ quan công an đã thông báo với chị về việc tìm thấy cháu Q. ở thành phố Vinh.

Cháu Q. sức khỏe bình thường nhưng trí tuệ chậm phát triển nên đã nghỉ học.

Tuy nhiên, công an đã đưa cháu bé về trụ sở công an để điều tra lý do vì sao cháu bé này mất tích và điều tra người đàn ông lạ dẫn cháu Q. đến một cửa hàng điện máy để mua điện thoại di động. Hiện cháu Q. vẫn chưa được về nhà.

"Gia đình tôi đã vào công an để phối hợp điều tra và đón cháu về. Vui mừng vì cháu đã bình an", chị Thơm chia sẻ.

Một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu xác nhận việc bé gái đã được tìm thấy ở TP. Vinh. Do cơ quan công an tỉnh Nghệ An còn đang tiếp tục điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thêm thông tin vụ việc.

Sau 1 ngày mất tích, cháu Q. xuất hiện đi cùng 1 người đàn ông lạ đến mua điện thoại khiến gia đình lo lắng.

Trước đó như đã đưa tin, chiều ngày 24/8, chị Thơm đang đi làm thì nhận thông tin con gái chị là cháu Phạm Thị Như Q. (14 tuổi) mất tích. Chị Thơm sau đó đã cùng người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Một số cháu nhỏ hàng xóm cho biết, khoảng 14h ngày 24/8, các cháu thấy một người phụ nữ đi xe máy màu đỏ đã chở Q. đi nhưng không rõ là đi đâu.

Chị Thơm sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ vào cuộc tìm kiếm. Gia đình chị Thơm đăng hình ảnh cháu Q. lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm.

Chiều 25/8, một cửa hàng điện thoại di động tại TP. Vinh thông báo đã thấy cháu Q. đến mua điện thoại tại cửa hàng này vào trưa cùng ngày. Qua trích xuất camera an ninh, gia đình phát hiện cháu Q. được một người đàn ông lạ mặt ngoài 40 tuổi dẫn đến cửa hàng mua chiếc điện thoại trị giá gần 3 triệu đồng.

"Chúng tôi không biết người đàn ông ấy là ai, sao lại đi cùng con tôi. Sáng nay cháu Q. có gọi về cho mẹ nói vẫn khỏe mạnh, đang làm tại 1 quán ở thành phố Vinh. Gia đình sau đó báo công an và cùng đến để tìm cháu bé", chị Thơm chia sẻ.