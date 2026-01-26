Đa ối ở thai phụ: Nhận diện đúng – theo dõi chuẩn – can thiệp kịp thời để tránh biến chứng

Đa ối là gì? Vì sao nguy hiểm?
Đa ối được xác định khi chỉ số ối AFI ≥ 25 cm hoặc góc ối sâu nhất MVP ≥ 8 cm trên siêu âm. Đa ối được phân loại theo mức độ dựa trên chỉ số nước ối AFI: nhẹ (25–30 cm), trung bình (30,1–35 cm) và nặng (>35 cm).
Nguyên nhân gây đa ối có thể do mẹ mắc đái tháo đường, kháng thể kháng Rh, tình trạng tán huyết, tăng calci huyết,… hoặc do tổn thương bánh rau hoặc thai nhi bất thường nhiễm cấu trúc, nhiễm sắc thể, mắc hội chứng truyền máu song thai. Tuy nhiên, đa số các ca đa ối thường không rõ nguyên nhân.
Đa ối có thể do nguyên nhân từ mẹ, thai nhi hoặc bánh rau
Theo BSCKI. Hồ Khánh Dung - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết, lượng nước ối tăng bất thường sẽ gây ra hàng loạt nguy cơ như: tử cung căng giãn quá mức dẫn đến kích thích cơn gò, sinh non, vỡ ối trước chuyển dạ. Nước ối nhiều làm tăng nguy cơ sa dây rốn cần được cấp cứu khẩn cấp. Ở nhóm đa ối do dị tật bào thai, bất thường nhiễm sắc thể hoặc bệnh lý chuyển hóa, nguy cơ thai lưu hoặc tử vong sau sinh tăng đáng kể.
Mẹ bầu nên làm gì khi được chẩn đoán đa ối?
Theo BSCKI. Hồ Khánh Dung, việc xử trí đa ối không thể áp dụng công thức chung cho tất cả các thai phụ. Mỗi ca bệnh phải được đánh giá dựa trên mức độ tăng nước ối, diễn biến thai kỳ và nguy cơ biến chứng đi kèm, từ đó cá thể hóa kế hoạch theo dõi nhằm bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.
Trường hợp đa ối nhẹ, bác sĩ sẽ xác định khi độ sâu túi ối dao động 8–11 cm, chiếm tới 80% tổng số ca ghi nhận. Phần lớn thai phụ không cần can thiệp điều trị nhưng nguyên nhân hay gặp là đái tháo đường thai kỳ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế tinh bột, thức ăn nhiều đường và siêu âm định kỳ để đánh giá lượng ối.
Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec thực hiện chọc hút ối điều trị đa ối
Trường hợp đa ối trung bình chiếm khoảng 15% trường hợp cần theo dõi thường xuyên hơn. Nếu thai phụ xuất hiện biểu hiện bất thường như khó thở, đau bụng, cảm giác bó chặt vùng ngực hoặc dấu hiệu nghi ngờ suy thai, bác sĩ sẽ yêu cầu nhập viện theo dõi liên tục nhằm tránh sinh non hoặc vỡ ối sớm.
Trường hợp đa ối nặng, túi ối sâu vượt trên 16 cm, cần thực hiện thủ thuật chọc ối để hút bớt ối, giảm áp lực trong buồng tử cung, giảm triệu chứng căng tức bụng, khó thở và ngăn ngừa nguy cơ sinh non. Mẫu dịch ối sẽ được gửi đến phòng xét nghiệm để phân tích nhiễm sắc thể, tầm soát nhiễm trùng nhóm TORCH và đánh giá các rối loạn tế bào học nếu có chỉ định, từ đó xác định chính xác nguyên nhân và đưa ra chiến lược điều trị phù hợp.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec là đơn vị tiên phong quản lý thai kỳ nguy cơ cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm xây dựng mô hình chăm sóc thai kỳ toàn diện – từ phát hiện bất thường đến can thiệp bào thai và chăm sóc mẹ – bé sau sinh. Đến với Trung tâm, mẹ bầu sẽ được thăm khám – can thiệp bởi đội ngũ liên chuyên khoa. Các bác sĩ Di truyền, Sản khoa, Sơ sinh và Gây mê hồi sức cùng tham gia đánh giá và xây dựng phác đồ cá thể hóa, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec còn đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ xử lý những tình huống phức tạp từ rất sớm. Máy siêu âm GE Voluson Expert 22 cho phép khảo sát mạch máu và dị tật chi tiết; công nghệ giải trình tự gene giúp bóc tách nguy cơ di truyền; hệ thống nội soi túi phôi mở ra cơ hội phát hiện bất thường hình thái học ngay ở giai đoạn đầu thai kỳ. Đây là những công cụ thiết yếu để bác sĩ ra quyết định đúng thời điểm – yếu tố sống còn trong các ca dọa sinh non, hội chứng truyền máu song thai hay đa ối – thiểu ối.
Đặc biệt, Trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia Y học bào thai hàng đầu, được đào tạo bài bản tại những trung tâm lớn trong và ngoài nước, đã xử trí thành công hàng nghìn ca thai kỳ nguy cơ cao, từ đa ối nặng, thiểu ối, bất thường tim thai cho đến các can thiệp dây rốn và màng phổi.
