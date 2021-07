Đà Nẵng lập hàng loạt chốt, kiểm tra lý do ra đường

Tại chốt kiểm tra trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng công an có khoảng 5 chiến sĩ công an cùng 1 cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, CSGT có nhiệm vụ ra hiệu dừng xe đối với người đi đường để lực lượng công an kiểm tra.