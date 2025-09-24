Đà Nẵng: Lãnh đạo trường tiểu học lên tiếng việc học sinh ngã xuống đất giờ ngủ trưa

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị lăn từ bàn xuống sàn trong giờ ngủ trưa bán trú, dẫn đến gãy răng và chấn thương vùng miệng.

Người đăng tải cho rằng phía nhà trường không thông tin kịp thời cho phụ huynh, đồng thời phản ánh học sinh phải ngủ trên ván gỗ, tiềm ẩn nguy cơ té ngã.



Phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về sự việc học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Diệu bị té ngã trong giờ ngủ trưa

Ngày 24-9, bà Bạch Thị Đào – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quang Diệu – xác nhận sự việc xảy ra cách đây khoảng 10 ngày, tại lớp 1/4. Tuy nhiên, bà cho rằng nội dung lan truyền trên mạng chưa phản ánh đầy đủ, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Theo bà Đào, ngay sau khi học sinh bị ngã, giáo viên quản sinh đã đưa em đến phòng y tế kiểm tra. "Nhân viên y tế quan sát không thấy sưng, phù nề bên ngoài, học sinh cũng cho biết chiếc răng gãy đã rụng từ trước nên được kết luận không nghiêm trọng, chỉ hướng dẫn súc miệng và sinh hoạt bình thường"- bà Đào giải thích.

Sai sót, theo bà Đào, nằm ở việc nhân viên y tế không báo lại cho giáo viên chủ nhiệm nên phụ huynh không nắm được thông tin. Nhà trường sau đó đã nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh. Khi gia đình đưa học sinh đi bệnh viện, bác sĩ xác định có vết thương ở môi và tiến hành khâu. Đại diện nhà trường cùng giáo viên đã đến thăm hỏi, động viên học sinh. "Trong buổi làm việc, phụ huynh chia sẻ thẳng thắn và cũng thông cảm với nhà trường" - bà Đào nói.

Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, phường Ngũ Hành Sơn

Liên quan việc bố trí chỗ ngủ, bà Đào thừa nhận điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. "Phòng học vừa là nơi học, vừa tận dụng để ngủ bán trú. Việc dẹp hết bàn ghế, bố trí phòng riêng như một số phụ huynh đề nghị là khó khả thi, chỉ phù hợp ở các trường quốc tế. Nhà trường đã rút kinh nghiệm, sắp xếp lại vị trí ngủ, yêu cầu giáo viên và quản sinh theo sát để tránh tình trạng lăn ngã" - hiệu trưởng cho biết.

Tại buổi họp với phụ huynh, hai bên đã thống nhất một số điều chỉnh, trong đó có phương án cho học sinh nằm ngủ trên bục giảng trải chiếu. Phụ huynh phản ánh sự việc trên mạng sau đó cũng trực tiếp xin lỗi vì gây hiểu nhầm và làm mất thời gian của nhà trường.

Về thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, bà Đào cho rằng đây không phải lần đầu trường gặp phải. "Bài viết lần này xuất phát từ tài khoản ẩn danh, không phải chính phụ huynh học sinh đăng tải mà do một người bạn của họ chia sẻ. Nhà trường không bình luận thêm, chỉ tập trung xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm" - bà Đào khẳng định.

Bà Đào cũng nhấn mạnh đã quán triệt cán bộ, giáo viên không tham gia bình luận, tranh luận trên mạng xã hội liên quan sự việc để tránh gây hiểu lầm. "Phụ huynh có ý kiến là quyền chính đáng. Trách nhiệm của nhà trường là tiếp nhận, đối thoại và khắc phục. Chúng tôi cầu thị lắng nghe để làm tốt hơn, nhưng không chấp nhận thông tin sai lệch" - bà Đào nhấn mạnh.