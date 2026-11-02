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Đà Nẵng có tuyến phố du lịch xanh, giảm nhựa dùng một lần

Giang Thanh
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Đường Hà Bổng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) được xây dựng thành Tuyến phố du lịch xanh, hướng đến giảm nhựa dùng một lần với sự tham gia của các cơ sở kinh doanh, hộ dân và du khách.

UBND phường An Hải (TP. Đà Nẵng) phối hợp với Tổ chức Pacific Environment and Resource Center Việt Nam ra mắt Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng, thuộc dự án “Thúc đẩy giảm nhựa dùng một lần trên địa bàn phường An Hải”.

Hà Bổng sẽ trở thành tuyến phố du lịch xanh, giảm nhựa dùng một lần. Ảnh: Giang Thanh

Hà Bổng là tuyến phố tập trung nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến các sản phẩm nhựa dùng một lần, rác thải chưa được phân loại và tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định đang tạo áp lực lên công tác thu gom, giữ gìn cảnh quan và môi trường đô thị.

Mô hình Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng hướng đến xây dựng một tuyến phố điển hình về giảm nhựa dùng một lần vào cuối năm 2027, với thông điệp “Hà Bổng - Nói không với nhựa dùng một lần”. Một trong những mục tiêu quan trọng là có ít nhất 80% cơ sở kinh doanh và hộ dân trong phạm vi dự án cam kết thực hành giảm nhựa.

Theo thống kê, phạm vi triển khai dự kiến có 37 cơ sở lưu trú, 16 cơ sở giặt ủi, 15 nhà hàng, 7 quán cà phê và giải khát, 29 spa, 15 cơ sở bán lẻ, 3 nhà thuốc, 5 văn phòng và 50 hộ dân.

Đại diện chính quyền, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ký cam kết giảm nhựa dùng một lần.

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Vừa qua, dự án lắp đặt một số điểm thu gom rác tái chế và máy lọc nước phục vụ miễn phí nhằm khuyến khích người dân, du khách sử dụng lại bình nước cá nhân, phân loại rác nhựa và đưa các vật liệu có thể tái chế đến đúng nơi thu gom.

Thời gian tới, dự án sẽ tập trung tham vấn cộng đồng, nâng cao nhận thức về tác động của ô nhiễm nhựa, hướng dẫn thực hành và xây dựng lộ trình giảm nhựa dùng một lần tại các cơ sở lưu trú, ăn uống, bán lẻ, giặt là và làm đẹp.

Theo ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải, việc xây dựng Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng góp phần thực hiện mục tiêu chung của dự án là giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong du lịch, kinh doanh, giáo dục và sinh hoạt trên địa bàn, hướng tới sự chuyển đổi bền vững và đóng góp cho đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

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