Báo chí Nga cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần như toàn bộ số xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BV mà họ sở hữu trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo dữ liệu của Ukraine, Nhà máy Thiết giáp Kharkiv đã sửa chữa và đưa vào sử dụng 88 xe tăng thuộc phiên bản này, sau đó chúng được chuyển giao cho các đơn vị đổ bộ đường không và lính thủy đánh bộ.

Không có cải tiến đặc biệt nào trên những cỗ chiến xa này, ngoại trừ việc lắp đặt thiết bị liên lạc mới. Phiên bản có kính ngắm ảnh nhiệt và định vị vệ tinh không được phát triển rộng rãi.

Hiện tại, xét theo thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, phần lớn những phương tiện chiến đấu hạng nặng này đã bị phá hủy. Một trong những mẫu cuối cùng gần đây đã bị mất gần khu định cư Kiyanitsa (vùng Sumy).

Thông tin từ phía Nga cho biết phương tiện này được phát hiện đang ẩn nấp trong rừng và nhanh chóng bị đốt cháy bởi các chiến binh từ Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến "Rubicon" .

Do đó, hiện nay các lữ đoàn thiết giáp hay cơ giới sử dụng xe tăng T-80 chế tạo từ thời Liên Xô đã bắt đầu nhận được Leopard 1A5 - loại xe có mức độ bảo vệ cực kỳ thấp và hỏa lực yếu hơn nhiều.

Một vấn đề nữa cần nhắc tới đó là xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 - loại MBT có số lượng lớn nhất trong Quân đội Ukraine trước kia - chỉ còn lại khoảng 200 chiếc thuộc nhiều phiên bản khác nhau.

Phương Tây đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung xe tăng để bù đắp tổn thất cho Lực lượng vũ trang Ukraine, bởi số chiến xa hệ Liên Xô tại Đông Âu đã cạn kiệt, trong khi MBT phương Tây có số lượng rất ít.

Giải pháp mà Kyiv đang hướng tới đó là đề nghị Hàn Quốc cung cấp cho mình các xe tăng T-80U và xe chiến đấu bộ binh BMP-3, để chống lại các đơn vị thiết giáp Triều Tiên dự kiến sắp xuất hiện trên chiến trường.

Trận chiến giữa xe tăng T-64BV Ukraine và T-80BV Nga.