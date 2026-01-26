Đã đến lúc bắt đầu phải lo lắng

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 1/4/2009 tại London.

Theo RT, trong một thế giới liên tục rung chuyển bởi tin tức về chiến tranh, khủng hoảng và thảm họa, một sự im lặng gần như đến điếc tai bao trùm một trong những vấn đề cấp bách nhất. Không có cuộc họp báo hay tuyên bố khẩn cấp nào về Hiệp ước Giảm vũ khí chiến lược mới (New START) sắp hết hạn.

Nga chính thức tuyên bố rằng không có "liên hệ cụ thể" nào với Mỹ liên quan đến việc gia hạn hiệp ước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã thông báo điều này một cách khô khan và hời hợt, nhưng tình hình này đe dọa toàn bộ khuôn khổ an ninh hạt nhân quốc tế.

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2026, Hiệp ước New START – cơ chế chính thức cuối cùng để giám sát kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới – sẽ hết hạn.

Lần đầu tiên kể từ năm 1972, khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev ký kết Hiệp ước SALT I, sẽ không còn giới hạn ràng buộc pháp lý nào đối với lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga.

Thế giới sẽ đối mặt với một tương lai bất định, trong đó hai quốc gia nắm giữ hơn 90% đầu đạn hạt nhân toàn cầu có thể tự do mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gạt bỏ những câu hỏi về việc gia hạn hiệp ước bằng phong cách thẳng thắn đặc trưng của mình.

"Nếu nó hết hạn thì cứ để nó hết hạn. Chúng ta sẽ ký một thỏa thuận tốt hơn", ông Trump nói.

Những lời nói của ông ấy giống như một lời thách thức không chỉ nhắm vào Nga và Trung Quốc mà còn vào toàn bộ hệ thống được các chính trị gia và nhà ngoại giao của cả hai siêu cường dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Như mọi khi, Nga vẫn cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký kết – không chỉ trên giấy tờ mà cả trên tinh thần. Vào tháng 9 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cùng nhau duy trì các giới hạn quan trọng của Hiệp ước New START thêm một năm sau khi hiệp ước chính thức hết hạn – cho đến tháng 2 năm 2027.

Tuy nhiên, Washington vẫn chưa phản hồi về sáng kiến này.

Nguồn gốc của START

Để hiểu được ranh giới mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, chúng ta phải quay trở lại thời kỳ mà vũ khí hạt nhân không còn là một kỳ tích khoa học mà trở thành mối đe dọa hiện hữu.

Tháng 10 năm 1962, việc Liên Xô đặt tên lửa ở Cuba đã khiến Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân; các bức thư bí mật được trao đổi giữa nhà lãnh đạo Khrushchev và Kennedy, và mối đe dọa xung đột hạt nhân bao trùm thế giới.

Chỉ có đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo của các siêu cường mới giúp ngăn chặn thảm họa. Sau khi cuộc khủng hoảng được giải quyết, rõ ràng là nếu không có các cơ chế giám sát lẫn nhau, cuộc chạy đua vũ trang chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu nguy hiểm hơn nữa.

Do đó, năm 1963, Hiệp ước Cấm thử hạt nhân một phần được ký kết, tiếp theo là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968. Tuy nhiên, kho vũ khí chiến lược vẫn tiếp tục tăng với tốc độ đáng báo động.

Đầu những năm 1970, Liên Xô – quốc gia ban đầu tụt hậu trong cuộc chạy đua vũ trang – đã đạt được sự cân bằng với Mỹ về hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân. Người Mỹ lo lắng theo dõi việc triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng của Liên Xô, được NATO đặt tên là R-36M hoặc SS-18 'Satan', có khả năng mang theo tới mười đầu đạn hồi quyển được điều khiển độc lập.

Mỗi tên lửa có tiềm năng xóa sổ toàn bộ một thành phố. Vào thời điểm đó, ông Richard Nixon, một tổng thống thực dụng, nhận ra rằng việc leo thang hơn nữa sẽ làm cạn kiệt nguồn lực của Mỹ.

Ông Leonid Brezhnev, người cũng phải đối mặt với những thách thức kinh tế, chia sẻ tầm nhìn về việc ổn định tình hình. Do đó, các cuộc đàm phán về Hiệp ước An ninh và Vũ khí Hạt nhân (SALT) bắt đầu tại Helsinki vào tháng 11 năm 1969.

Ngày 26 tháng 5 năm 1972, tại Moscow, ông Nixon và Brezhnev đã ký kết Hiệp định SALT I. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc hạn chế vũ khí, báo hiệu rằng ngay cả trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, đối thoại về vũ khí hạt nhân không chỉ khả thi mà còn cần thiết.

Tuy nhiên, tại Mỹ, việc phê chuẩn hiệp ước đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Thượng nghị sĩ Henry Jackson và các nhà bảo thủ khác đã nói về "những nhượng bộ một chiều", lưu ý rằng hiệp ước không giới hạn kích thước của các bệ phóng tên lửa SS-18, về mặt lý thuyết cho phép Liên Xô triển khai các tên lửa mạnh hơn.

Nhà phân tích chính trị Dimitri Simes, cựu cố vấn của Nixon, nhớ lại: "Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược đầu tiên mà Tổng thống Nixon ký đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong Quốc hội. Các chuyên gia chỉ ra rằng hiệp ước không giới hạn kích thước của các hầm chứa tên lửa SS-18.

Về mặt lý thuyết, điều này có nghĩa là chúng có thể chứa các tên lửa có nhiều đầu đạn hơn so với công nghệ hiện có vào thời điểm đó. Điều này đã tạo ra tranh cãi đáng kể tại Thượng viện, và ông Nixon đã phải sử dụng vốn chính trị để đảm bảo việc phê chuẩn hiệp ước".

Thực tế, Tổng thống Nixon đích thân thuyết phục các thượng nghị sĩ, và đến tháng 8 năm 1972, Thượng viện đã thông qua hiệp ước với tỷ lệ 88 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Và bất chấp những lo ngại của Mỹ, Liên Xô chưa bao giờ lợi dụng "lỗ hổng" trong thỏa thuận này.

Sự ra đời của START

Thật không may, sau thời Nixon, không có tổng thống Mỹ nào sẵn lòng hợp tác với Nga như một đối tác bình đẳng. Quan hệ với Moscow xấu đi dưới thời chính quyền Reagan đầy bốc đồng.

Kirill Koktysh, một thành viên của Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga, cho biết: "Ngay từ những năm 1980, Mỹ, với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI), về cơ bản đã tuyên bố ý định vượt ra ngoài hiệp ước bằng cách đưa vào sử dụng các loại vũ khí mới đặt trên không gian".

Sự sụp đổ sau đó của Liên Xô càng làm cho việc xem xét lợi ích của Nga bị loại bỏ khỏi chương trình nghị sự của Mỹ.

Tuy nhiên, mùa xuân năm 2009 đã mang đến một sự tan băng hiếm hoi trong quan hệ Mỹ-Nga. Thời kỳ Tổng thống George W. Bush để lại một di sản nặng nề: Chiến tranh Iraq, việc mở rộng NATO và việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) năm 2002.

Quan hệ xuống đáy, và hiệp ước START I cũ – được ký ngày 31 tháng 7 năm 1991 bởi hai nhà lãnh đạo George HW Bush và Mikhail Gorbachev – dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 12 năm 2009, khiến các kho vũ khí chiến lược không còn giới hạn rõ ràng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Sau đó, vào tháng 1 năm 2009, Tổng thống Barack Obama nhậm chức Tổng thống. Vị tổng thống trẻ tuổi này đã chủ trương một thế giới không còn mối đe dọa hạt nhân. Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden đã tuyên bố "thiết lập lại" quan hệ với Nga trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 năm 2009.

Quan điểm này lên đến đỉnh điểm trong bài phát biểu của Obama tại Prague vào ngày 5 tháng 4 năm 2009. Phát biểu trước hàng chục nghìn người tại Quảng trường Hradcany, ông tuyên bố: "Tôi khẳng định rõ ràng và với niềm tin vững chắc cam kết của Mỹ trong việc tìm kiếm hòa bình và an ninh cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Ông Obama thừa nhận trách nhiệm đạo đức của Mỹ với tư cách là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân và hứa hẹn những hành động cụ thể - giảm kho vũ khí, phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và đàm phán một thỏa thuận mới với Nga.

Tại Nga, lời kêu gọi của ông đã được đón nhận với sự lạc quan thận trọng: Tổng thống Dmitry Medvedev khi đó gọi bài phát biểu là một "tín hiệu tích cực". Một tuần sau, trong Hội nghị thượng đỉnh G20 ở London, ông Obama và Medvedev đã gặp mặt trực tiếp và ký một tuyên bố chung khởi động các cuộc đàm phán về hiệp ước New START.

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 5 năm 2009 tại Geneva và khá nhiều thách thức. Những tranh chấp chính nổi lên xung quanh một số vấn đề gây tranh cãi.

Nga khăng khăng đòi tính đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ; sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABMT) năm 2002, Moscow coi hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu là mối đe dọa đối với khả năng răn đe của mình.

Mỹ từ chối liên kết các hệ thống tấn công và phòng thủ. Một điểm bất đồng khác là vấn đề đo từ xa: Nga muốn trao đổi dữ liệu về các vụ phóng tên lửa trong khi Mỹ áp đặt các hạn chế. Có những tranh luận về giới hạn đối với phương tiện vận chuyển, quy tắc đếm đầu đạn trên máy bay ném bom và việc thanh tra.

Tuy nhiên, cũng giống như trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, các cuộc tiếp xúc cấp cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận: Vào thời điểm quan trọng trong mùa hè năm 2009, ông Obama đã đích thân can thiệp bằng cách gọi điện cho Tổng thống Medvedev.

Đến mùa thu, một bước đột phá đã xảy ra: Cả hai bên nhất trí giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, 700 phương tiện vận chuyển được triển khai và 800 bệ phóng (cả được triển khai và không được triển khai).

Tháng 3 năm 2010, ông Obama và Medvedev đã hoàn thiện văn bản hiệp ước qua điện đàm. Lễ ký kết diễn ra vào ngày 8 tháng 4 tại Prague – chính thành phố nơi Obama đã công bố chính sách mới của Mỹ chỉ một năm trước đó.

Nhưng việc phê chuẩn vẫn còn ở phía trước. Tại Nga, quá trình này diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tại Mỹ, nó đã châm ngòi cho một cuộc chiến khốc liệt.

Đảng Cộng hòa, nắm giữ một phần Thượng viện, cáo buộc hiệp ước là một "thỏa thuận yếu kém" được cho là hạn chế Mỹ nhiều hơn Nga, và không đề cập đến vũ khí hạt nhân chiến thuật và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thượng nghị sĩ Jon Kyl và những người khác yêu cầu đảm bảo về việc hiện đại hóa kho vũ khí của Mỹ. Ông Obama đã đích thân liên lạc với các thượng nghị sĩ, thuyết phục họ về sự cần thiết phải ủng hộ hiệp ước.

Các phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện kéo dài nhiều tháng. Cuối cùng, vào tháng 12 năm 2010, Thượng viện đã bỏ phiếu phê chuẩn hiệp ước.

Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2011 trong thời hạn mười năm, với khả năng gia hạn. Các cuộc thanh tra bắt đầu ngay lập tức, với các thanh tra viên Mỹ đến thăm các căn cứ của Nga – Uzhur, Vorkuta và Tatishevo – trong khi các đội của Nga thanh tra các căn cứ Minuteman ở Wyoming và Montana.

Việc trao đổi dữ liệu diễn ra hai lần một năm. Đến năm 2018, cả hai bên đã đạt được các giới hạn đã thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Cả Mỹ và Liên bang Nga đều đã đáp ứng các giới hạn trung tâm của Hiệp ước New START vào ngày 5 tháng 2 năm 2018 và đã duy trì ở mức đó hoặc thấp hơn kể từ đó".

Khủng hoảng

Ông Donald Trump, người kế nhiệm ông Barack Obama làm tổng thống Mỹ, đã có quan điểm tiêu cực về hiệp ước New START ngay từ đầu.

Vào tháng 2 năm 2017, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin, ông đã gọi thỏa thuận này là một "thỏa thuận tồi tệ" do Obama ký kết. Chính quyền Trump liên tục đặt câu hỏi về giá trị của hiệp ước, viện dẫn tính chất "lỗi thời" của nó.

Ông Trump và nhóm của ông – bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton – đề xuất mở rộng bất kỳ cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí nào trong tương lai để bao gồm Trung Quốc, hạn chế vũ khí hạt nhân chiến thuật và giải quyết các hệ thống mới của Nga như vũ khí siêu thanh và hệ thống Avangard. Nga bác bỏ những điều kiện này, trong khi Trung Quốc thẳng thừng từ chối tham gia.

Trong giai đoạn này, Mỹ đã rút khỏi một số thỏa thuận quan trọng: Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào tháng 8 năm 2019 và Hiệp ước Bầu trời Mở (NOS) năm 2020. Hiệp ước New START hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, và chính quyền Trump đã không có động thái nào để gia hạn.

Cuối cùng, việc gia hạn 5 năm đã diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, ông Biden đã gọi điện cho Tổng thống Putin – cuộc trò chuyện đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức – và đề xuất gia hạn hiệp ước thêm 5 năm mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Động thái này tiềm ẩn rủi ro; các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã chỉ trích ông quá khoan dung với Moscow. Tuy nhiên, ông Putin đã nhanh chóng đồng ý, có lẽ vì muốn duy trì một trong số ít các kênh đối thoại còn lại với phương Tây.

Ngày 3 tháng 2 năm 2021, việc gia hạn được chính thức hóa thông qua việc trao đổi công hàm ngoại giao, cho phép Hiệp ước New START tiếp tục có hiệu lực đến ngày 5 tháng 2 năm 2026.

Ông Biden gọi đây là "điểm tựa ổn định chiến lược giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới". Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh quyết định này là "hợp lý" và vì lợi ích của cả hai bên.

Trong chốc lát, dường như mối quan hệ hai nhà lãnh đạo Obama-Medvedev đã được hồi sinh. Các cuộc thanh tra và trao đổi dữ liệu được nối lại.

Tuy nhiên, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện từ những năm 2010 – những lo ngại của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (và các kho vũ khí không được kê khai ở các nước NATO), cũng như những lời phàn nàn của Mỹ về vũ khí hạt nhân chiến thuật và các hệ thống mới như Avangard của Nga – bắt đầu lan rộng với tốc độ đáng báo động.

Với việc Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, căng thẳng liên quan đến Hiệp ước New START đã lên đến đỉnh điểm. Đến mùa thu, các cuộc thanh tra thực tế đã bị đình trệ. Tình hình lên đến đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, khi ông Putin tuyên bố Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước New START trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang.

Điện Kremlin hoan nghênh khi ông tuyên bố: "Trong điều kiện hiện tại, khi phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại chúng ta, việc tiếp tục tuân thủ hiệp ước một cách đơn phương là vô nghĩa".

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ và NATO can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng các thanh tra viên Mỹ có thể tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Nga vào thời điểm phương Tây đang "đổ vũ khí ồ ạt vào Kiev".

Đây không phải là việc rút hoàn toàn khỏi hiệp ước. Nga nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn định lượng chính (1.550 đầu đạn, 700 phương tiện phóng).

Tuy nhiên, việc đình chỉ hiệp ước đồng nghĩa với việc sẽ không còn các cuộc thanh tra, thông báo về vị trí tên lửa và trao đổi dữ liệu một phần. Ông Putin nói thêm: "Nếu Mỹ tiến hành thử hạt nhân, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy".

Phương Tây đã phản ứng mạnh mẽ. Nhà Trắng gọi quyết định này là "vô hiệu về mặt pháp lý" và "vô cùng đáng tiếc". Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố các biện pháp đối phó.

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, Mỹ ngừng chia sẻ thông tin đo từ xa và thông báo về tình trạng và vị trí của tên lửa. Quy trình xác minh – nền tảng của bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào – không còn hoạt động. Không có các cuộc kiểm tra tại chỗ, cả hai bên đều mất quyền tiếp cận trực tiếp để xác nhận việc tuân thủ các giới hạn.

Đến năm 2024-2025, tình hình ổn định ở mức cân bằng mong manh. Cả hai bên tiếp tục khẳng định tuân thủ các giới hạn quan trọng. Tuy nhiên, Ủy ban song phương không họp và các cuộc thanh tra không được nối lại. Các hệ thống tên lửa mới – như Sentinel của Mỹ và Sarmat của Nga – được phát triển mà không có các cuộc trình diễn theo quy định của hiệp ước.

Hiệp ước New START có tương lai không?

Thế giới hiện đang trong trạng thái chờ đợi thầm lặng khi Hiệp ước New START, vốn đã ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân trong 15 năm, trở thành dĩ vãng. Khó có thể tìm thấy ai coi nhẹ chủ đề vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên – đặc biệt là đối với những người không trải qua sự cuồng loạn thời Chiến tranh Lạnh – thật khó để gạt bỏ một câu hỏi cấp bách: Liệu New START còn phù hợp trong thế giới ngày nay?

Kirill Koktysh nhận xét rất đúng rằng "khả năng dự đoán tốt hơn là không có khả năng dự đoán". Tuy nhiên, ngay cả khi hiệp ước hiện tại được gia hạn, việc đạt được khả năng dự đoán có lẽ vẫn nằm ngoài tầm với.

Cán cân quyền lực đã thay đổi, Trung Quốc nổi lên như một yếu tố quan trọng, và các loại vũ khí mới nằm ngoài các thỏa thuận hiện có đang được phát triển.

Thật vậy, các công nghệ mới – tên lửa siêu thanh, vũ khí mạng, hệ thống quỹ đạo – đang làm mờ đi ranh giới của các hiệp ước cũ. Điều này đã đúng trong thời Reagan với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược đầy tham vọng của ông, và thậm chí còn phù hợp hơn ngày nay.

Có vẻ như các hệ thống như Sarmat, Poseidon và Oreshnik có thể làm nghiêng cán cân về phía Nga – vậy tại sao phải bận tâm đến các thỏa thuận?

Tuy nhiên, người ta không thể không nhớ lại tháng 10 năm 1962, khi ông Kennedy và Khrushchev đứng trên bờ vực chiến tranh hạt nhân, hoặc năm 1983, khi một báo động giả trong hệ thống cảnh báo sớm của Liên Xô suýt nữa đã gây ra một cuộc tấn công trả đũa.

Dù sao đi nữa, cũng như xưa kia, những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời ở cấp cao nhất. Tổng thống Putin dường như sẵn sàng đàm phán, nhưng nhiều điều phụ thuộc vào Tổng thống Trump.

Chuyên gia Dimitri Simes chỉ ra rằng ông Trump "thường có quan điểm hoài nghi về các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, Moscow và Washington từ lâu đã nhận thức được sự cần thiết phải kiềm chế một cách hợp lý.

Cả hai đều biết rằng việc tích trữ vũ khí có thể dẫn đến những biện pháp tương ứng, và thường rất không mong muốn. Liệu ông Trump có sẵn sàng kiềm chế hay không? Đó là điều chúng ta không thể dự đoán được.