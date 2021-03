Đã có kết luận vụ nhiều học sinh đau bụng sau khi uống nước ngọt miễn phí trước cổng trường

Ngày 30/3, ông Phạm Ngọc Quy - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo kết quả điều tra sự việc nhiều học sinh xuất hiện tình trạng đau bụng, sau khi uống nước ngọt phát miễn phí trước cổng Trường tiểu học Quang Trung (phường Quang Trung, TP. Vinh) vào ngày 16/3 vừa qua.



Cụ thể, vào ngày 17/3, khi nắm bắt được thông tin một số em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung vào cấp cứu tại Trạm Y tế sau khi uống nước ngọt miễn phí trước cổng trường, Chi cục ATVSTP đã cử cán bộ trực tiếp đến điều tra, xác minh sự việc.

Khi xảy ra sự việc, Trường tiểu học Quang Trung đã thu lại những chai nước được phát miễn phí này để cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Đơn vị này sau đó có báo cáo nhanh về kết quả điều tra sự việc. Cụ thể, số nước ngọt được phát miễn phí cho học sinh uống là chai nước của công ty TNHH Nước giải khát S.P.V.

Báo cáo ban đầu thể hiện, vụ việc có 9 học sinh lớp 4 Trường tiểu học Quang Trung xuất hiện triệu chứng đau bụng lâm râm sau khi uống hết chai nước ngọt 455ml. Trong đó, 2 cháu kèm nôn mửa và có 3 cháu không có biểu hiện bất thường. Cả 9 cháu được đưa vào trạm y tế cấp cứu và đến tối thì ổn định sức khỏe.

Theo điều tra, trong 9 cháu bị đau bụng thì có 8 cháu ăn tại trường và 1 cháu ăn ở nhà. Suất cơm ở trường gồm có thịt gà rim, măng giá xào lòng gà, canh bí nấu xương gà.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An nhận định, không loại trừ khả năng do các cháu uống lượng nước ngọt quá nhiều trong một lần dẫn đến xuất hiệu triệu chứng đầy bụng.

Chi cục ATVSTP tỉnh sau đó lấy mẫu nước từ những chai nước ngọt trên (gồm cả những chai đã uống dở và những chai nước còn nguyên), gửi mẫu ra Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để xác định nguyên nhân.

Ngày 29/3, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc Gia có công văn kèm theo Phiếu kết quả kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, không phát hiện yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong những mẫu nước trên.

Từ kết quả trên, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An nhận định, loại trừ yếu tố gây ngộ độc thực phẩm có trong sản phẩm nước uống, và nghĩ nhiều đến hiện tượng rối loạn tiêu hóa do các cháu học sinh sử dụng một lượng nước có ga nhiều để uống trong một lần.

Qua sự việc trên, Chi cục ATVSTP tỉnh đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học, trên địa.

Đồng thời giám sát các yếu tố nguy cơ gây ngộ độc để phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. Xử trí vụ ngộ độc thực phẩm theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Trước đó như đã đưa tin, vào chiều 16/3, các cô giáo tại Trường tiểu học Quang Trung phát hiện nhiều học sinh uống các chai nước được phát miễn phí trước cổng trường trước giờ vào học.

Vài giờ đồng hồ sau, có 9 em học sinh lớp 4 xuất hiện triệu chứng đau bụng nên được các giáo viên đưa đi Trạm Y tế cấp cứu. Đến tối cùng ngày, các em học sinh ổn định sức khỏe và được cho về nhà và tiếp tục đi học vào ngày hôm sau.